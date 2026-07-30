Ceuta sufre la peor crisis migratoria desde 2021 tras un cruce masivo en la frontera durante horas

Archivo - Un militar del ejército español ayuda a un menor migrante procedente de Marruecos a su llegada a Ceuta, a 19 de mayo de 2021, en Ceuta, (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este jueves 30 de julio con la entrada de miles de personas por la frontera es la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.

En los últimos días se han incrementado las llegadas de migrantes a la ciudad autónoma --alrededor de un centenar cada día-- después de que el Tribunal Supremo publicase una sentencia que prohíbe las 'devoluciones en caliente' de los que llegan a nado a Ceuta y Melilla.

Pero este jueves a mediodía el ritmo de entradas se disparó y el flujo de migrantes empezó a ser continuo. Durante horas, miles de jóvenes marroquíes, también familias con niños, seguían cruzando a nado bordeanado el espigón del Tarajal con ayuda de flotadores y también a pie flanqueando la valla fronteriza, sin que los agentes marroquíes y españoles se lo impidiesen.

Aunque el Gobierno ha asegurado que ha acordado con Marruecos la devolución de "todos" los que han entrado ilegalmente, a última hora de la tarde numerosas personas continuaban cruzando la frontera y nadando hacia la costa.

A falta de datos oficiales sobre cuántas personas han entrado este jueves, se trata del peor episodio desde la crisis de mayo de 2021 en la que la que las autoridades marroquíes relajaron los controles y permitieron el paso de unas 8.000 personas entre los días 17 y 19 de ese mes.

EN 2021 SÁNCHEZ DESPLEGÓ AL EJÉRCITO Y CESÓ A GONZÁLEZ LAYA

En ese momento España y Marruecos estaban inmersos en una grave crisis diplomática desatada por la acogida en un hospital de Logroño de Brahim Ghali, uno de los principales líderes saharauis del Frente Polisario, enemigo de Rabat.

La entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, alegó que se produjo por motivos humanitarios, debido a la grave enfermedad que sufría el dirigente saharaui, pero Marruecos respondió retirando a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, y facilitando la entrada de miles de sus nacionales.

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió desplegando efectivos militares y vehículos pesados para contener las entradas irregulares. Pero en esta ocasión el Ejecutivo ha evitado dar ese paso a pesar de que el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP) y el resto de partidos --incluido el PSOE-- reclamaron el cierre de la frontera, la actuación de las fuerzas armadas y la declaración de emergencia nacional.

Dos meses después de esta crisis, en julio de 2021, Sánchez cesó a González Laya y la sustituyó por el actual ministro, José Manuel Albares, aunque evitó aclarar que fuese una exigencia del reino alauí, que la consideraba responsable principal de la acogida de Ghali.

CAMBIO SOBRE EL SÁHARA Y TRAGEDIA EN MELILLA

Las tensiones entre Madrid y Rabat continuaron hasta que, en marzo de 2022, el Gobierno movió ficha y cambió su tradicional posición sobre el Sáhara Occidental y asumió la postura de Marruecos. En una reunión posterior entre Sánchez y el rey de Marruecos, Mohammed VI, se puso fin de manera oficial a la crisis bilateral.

No obstante, unos meses después, en junio de 2022 se produjo otro episodio trágico, esta vez en el paso fronterizo de Melilla, después de que unas 2.000 personas de origen subsahariano intentaran pasar la frontera. Fallecieron 37 migrantes debido a la aglomeración y el aplastamiento en el lado marroquí después de que unas 400 personas quedaran atrapadas en un patio sin escapatoria.