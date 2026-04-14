El CGPJ recalca la "necesidad de respetar" las decisiones judiciales tras las palabras de Bolaños sobre el juez Peinado

Archivo - Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incidido en la "necesidad de respetar" las actuaciones judiciales después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurara que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados".

A ese consenso, a modo de recordatorio, han llegado este martes --según las fuentes consultadas por Europa Press-- los miembros de la Comisión Permanente, integrada por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y siete vocales --cuatro del ala conservadora y tres de la progresista--.

Bolaños afirmó que la investigación dirigida por Peinado ha hecho "daño al buen nombre de la justicia" y que, "seguramente, en muchos aspectos será irreparable".

Y dijo tener "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión" del juez instructor de proponer juzgar a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El recordatorio del CGPJ se ha producido horas después de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, haya tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños pronunciara esas palabras.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de asociados, expresó este lunes su "profunda preocupación" por el "descrédito" que, a su juicio, "tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran". "Este tipo de declaraciones supone un ataque directo" a la independencia judicial y a la separación de poderes, añadió.