Chivite dice que la legislación navarra sobre investigados "acaba con la presunción de inocencia

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que el artículo 68 de la ley foral del Gobierno, que recoge que un cargo público que sea declarado investigado debe cesar en sus responsabilidades, "acaba con la presunción de inocencia" y "puede generar incluso situaciones muy injustas".

Así lo ha expuesto Chivite en declaraciones a los medios de comunicación a raíz de la causa abierta al consejero Manu Ayerdi y ha recordado la presidenta que "habría que abrir una reflexión" en torno a dicha legislación.

Ha recordado que dicha norma salió del anterior Gobierno de Navarra y que no contó con votos en contra. "Da lugar a unas interpretaciones y acaba con la presunción de inocencia en todo caso y puede generar situaciones muy injustas porque, luego, ¿quién te rehabilita en tu puesto cuando realmente no has sido culpable?", ha comentado.

Chivite ha manifestado que "tenemos que tener una exigencia ética alta como servidores públicos, como responsables políticos, pero que porque tu nombre aparezca en una querella ya seas culpable me parece que es un trecho muy grande" y ha defendido "el servicio público que hacemos y la honorabilidad de los cargos públicos".

Según ha expuesto la jefa del Ejecutivo, el consejero Ayerdi, "en un ejercicio de responsabilidad" ya ha dicho que cuando su condición sea la de investigado, dimitirá, "así que nada más que añadir". "El hecho de ser investigado todavía no se ha producido, esperaremos a esa notificación si es que realmente se acaba produciendo", ha afirmado.

Preguntada por si el Ejecutivo está pensando en un nombre para sustituir a Ayerdi, la presidenta ha manifestado que "no estamos en eso". "El consejero está en plenas funciones, mantiene su agenda, sigue comprometido, como transmitió en su carta, con su trabajo, tenemos muchísimos retos por delante en lo que tiene que ver con el ámbito industrial, con los fondos europeos que van a venir; él va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, con intensidad y ningún cambio por ahora".

Ha insistido la presidenta en que él ha transmitido "voluntariamente" que en cuanto tenga la condición investigado, cosa que "todavía no se ha producido, dimitirá".

Sobre si ya se la podría considerar investigado, la jefa del Ejecutivo ha señalado que "el informe jurídico de los servicios jurídicos del Gobierno no dice eso".

En cuanto al director general de Administración Local del Gobierno navarro, que fue citado por un juez como investigado, Chivite ha explicado que "no hubo causa porque el juez incluso archivó la cuestión, por lo tanto no hubo causa y ni siquiera tuvo que ir a declarar".

La presidenta navarra ha manifestado que "nosotros cuando tomamos posesión de nuestro cargo juramos o prometemos cumplir y hacer cumplir la ley y eso voy a hacer yo como presidenta y todo el Gobierno en su conjunto". "Y yo también voy a poner en valor el trabajo que se hace desde el Gobierno, desde la política y desde el servicio público, porque eso de que difama que algo queda no lo voy a defender; parece que cuando se va a iniciar un proceso ya eres una persona culpable y a mi eso me parece absolutamente injusto", ha afirmado.