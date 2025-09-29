Chivite presentará alegaciones a la Oficina Anticorrupción por que no compartió el informe preliminar de obras de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués, comparece ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha adelantado este lunes desde el Senado que su Gobierno presentará alegaciones a la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas al entender que "no tuvo a bien" compartir un informe preliminar para que el Ejecutivo foral pudiera hacer sus aportaciones.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', Chivite ha sostenido que, sobre las obras del túnel de Belate, la Oficina Anticorrupción no compartió un informe preliminar para que su Gobierno puidera hacer aportaciones.

Asimismo, la presidenta de Navarra ha vuelto a mostrar su "total disposición" a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento foral, recordando que los grupos de la Cámara "no han descartado" citarla.

Según ha dicho, esta comisión de investigación ha comenzado por el túnel de Belate e intuye que todavía no la han citado porque ha comparecido en el Parlamento de Navarra hasta dos ocasiones para hablar sobre ese asunto.

"Pero en función de cómo vaya avanzando las investigaciones y los contratos que se vayan viendo, desde luego no tendré ningún problema en acudir", ha proclamado.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno de Navarra trasladará a la comisión de investigación todas las auditorías, insistiendo en que su Ejecutivo está mandando toda la "información", aunque ha reconocido que "no está siendo fácil recopilar toda la información".