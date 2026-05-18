La CHJ insiste en el "caos" del Cecopi y dice que la dana habría sido "similar" con el desvío del Poyo al Turia hecho

El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en el Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha insistido este lunes en que la reunión del Cecopi el día de la dana que causó 230 muertos en Valencia fue un "caos" porque "quien tenía que tomar decisiones" no lo hacía, no se había planificado la emergencia con antelación y se avisó tarde a la población, al tiempo que ha incidido en que los efectos de la tragedia habrían sido "similares" aunque hubiera estado hecha la obra de reencauzamiento del barranco del Poyo al cauce del Turia.

Durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe, Polo ha reproducido argumentos similares a los que esgrimió tanto ante el juzgado que instruye la causa penal por la tragedia como ante la comisión de investigación del Senado.

Polo ha recordado que una de las obras que el PP se queja de que no se habían hecho en octubre de 2024 era la que prevé el desvío del Poyo al río Turia. Preguntado si de haber sido una realidad se podría haber evitado la mortífera riada, ha contestado que no.

Según ha detallado, esa infraestructura tendría "una capacidad de 800 metros cúbicos por segundo" cuando por el Poyo llegaron a circular unos 3.500 metros cúbicos por segundo. "La magnitud de la riada fue enorme y evidentemente las consecuencias hubieran sido similares", ha concluido.

NO HAY OBRAS INFALIBLES

En este contexto, ha dejado claro que "las obras se diseñan siempre para un nivel de riesgo", es decir, que "no hay obras infalibles" y que "las medidas para salvar personas no son las mismas que para salvar bienes". "Las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas lo que hay que hacer es avisarlas, porque las personas pueden tomar medidas de autoprotección. Es avisar a la población lo que salva a la población", ha enfatizado.

Además, a preguntas del PSOE ha abundado en que las obras relativas al Poyo se "quedaron en un cajón" con el cambio de gobierno autonómico de finales de 2011, cuando el 'popular' Alberto Fabra sucedió a su compañero Francisco Camps, porque se dejó caducar la declaración de impacto ambiental. Después, en 2019, ya con el socialista Ximo Puig en la Generalitat se volvió a empezar el proyecto para la licitación, pero aún no se han realizado. "Desde entonces, se actúa con diligencia", ha apuntado.

NO SOY SUPERMAN

Preguntado si a toro pasado haría alguna cosa distinta a lo que hizo aquel 29 de octubre, el compareciente ha subrayado que "en principio" la CHJ "hizo lo que tenía que hacer". "Confiaría en que los demás hacen lo que tienen que hacer, yo no soy Superman", ha añadido.

Es más, ha recalcado que "lo único que funcionó aquella tarde" fue el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación --que proporciona datos hidrometeorológicos en tiempo real sobre-- y que, por el contrario, la asociación valenciana de meteorología Avamet no envió información al centro de seguimiento de emergencias porque los móviles dejaron de funcionar.

"La única estrategia que tienen algunos es tratar de desmontar la única información que había disponible, el único equipo que estaba allí donde tenía que estar y dando toda la información. Quieren hacer creer que no había ningún tipo de información, tampoco de la Confederación, pero no lo van a conseguir", ha subrayado, en referencia al PP y Vox.

También ha comentado que aquel día, pasadas las 16.30 horas, el jefe de explotación de la presa de Forata avisó de que se iba a declarar un escenario de emergencia en la presa y que la salida por el aliviadero iba a superar los mil metros cúbicos por segundo.

Según su versión, en la CHJ daban por hecho que la información que enviaban se pasaba a los ayuntamientos, como fija el Plan de Inundaciones, y que en paralelo la Generalitat estaría tomando otras medidas, pero después supieron que no era así.

A lo largo de su comparecencia, Polo ha reiterado que es "evidente" que la Generalitat no hizo "ninguna planificación" ante los avisos de llegada de una dana y que se actuó tarde. Como ejemplo, ha recordado que a las 15.00 horas se convocó la reunión del Cecopi para las 17.00 con el objetivo de analizar la situación de emergencia de Utiel, donde había empezado a llover a las 13.00 horas y "ya llevaban tres horas inundados".

PARSIMONIA DE LOS RESPONSABLES

"Es una parsimonia llamativa", ha dicho, antes de añadir que a las 17.00 ya tenían suficientes datos --"ya había caudales muy importantes circulando en algunos cauces"-- para enviar un aviso a la población como él propuso a esa hora, si bien ha reconocido que hasta aquella tarde él no sabía exactamente qué era el Es-Alert.

Además, ha negado que el aviso sobre el escenario de emergencia en Forata "desviara" la atención del Cecopi sobre lo que sucedía en el Poyo. "La CHJ no monopolizó el Cecopi, lo sorprendente habría sido tener que explicar qué es un escenario de emergencia de una presa porque todo eso está en el Plan de inundaciones", ha remarcado

En su opinión, el formato del Cecopi no era el problema, sino la hora a la que convocó y "la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones". "Es un problema de sujetos, no se circunstancias", ha insistido. Sobre si visto el "caos" del Cecopi habría que haber decretado el nivel 3 de emergencia para que tomara la riendas del Gobierno central, Polo ha aseverado que lo que necesitaba la población era un aviso "no una declaración de emergencia 3".

TENSIÓN CON PP Y VOX

El momento más tenso se ha vivido con el interrogatorio del diputado del PP César Sánchez, quien ha acusado a Polo de ser un "negligente incompetente" y pretender "escurrir el bulto" de su responsabilidad por no haber avisado de la situación en el barrando del Poyo.

Tras un aviso de la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, quien le ha echado en cara que estuviera "intimidando" al compareciente, Polo le ha recriminado lo que ha calificado de "mentiras". "Su problema es no saber lo que es una información en tiempo real y, si no saben lo que es, pasa lo que pasa", le ha replicado remitiéndose a los datos que daba el SAIH.

Y también se ha quejado de las "mentiras" que, a su juicio, le ha dedicado en parecidos términos el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro. "Me han dicho que yo no puedo mentir, pero ¿ellos pueden decir lo que le dé la gana?", ha protestado ante la presidenta.