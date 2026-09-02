Cientos de asistentes acuden en Callao (Madrid) al llamamiento 'Paremos los pies al racismo' ante la crisis de Ceuta - EUROPA PRESS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concentración 'Paremos los pies al racismo' convocada en la Plaza de Callao por la Asamblea Internacionalista de Madrid, junto con otros colectivos sociales y organizaciones de izquierda alternativa, ha reunido a varios cientos de asistentes a la llamada de movilización en apoyo a Ceuta.

A las 19.40 horas, la convocatoria --organizada a través de redes sociales por distintos colectivos, entre ellos la Asamblea Internacionalista de Madrid-- en contra de "la escalada de violencia racista contra las personas migrantes" en Ceuta, ya colmaba la Plaza de Callao a los gritos de "fuera racistas, sois los terroristas" y "la ley de extranjería mata gente cada día".

Así, los convocados han coreado lemas contra el racismo y la xenofobia, a la vez que han reclamado una alternativa a la respuesta a la crisis migratoria que no denigre a la población migrante. "Esto no se puede convertir en un caldo de cultivo de racismo para la ultraderecha", ha reivindicado uno de los protestantes.

Además, la protesta ha tenido lugar en paralelo con las movilizaciones organizadas en la Plaza de Cibeles. La proximidad ha provocado encontronazos con los manifestantes que han acudido al llamamiento en redes de la plataforma 'Por Ceuta', que cruzando Gran Vía hacia la puerta del ayuntamiento de Madrid han intercambiado insultos a la altura de Callao con los que han asistido a la convocatoria 'Paremos los pies al racismo'.

Este cruce de protestas ha provocado que, sobre las 20.00 horas, en el momento previsto inicialmente para la convocatoria, la Policía ha actuado sobre los manifestantes enfrentados, debido a la escalada de tensión entre ambos, y rápidamente ha disipado la confrontación.

A pesar de ello, no se han registrado incidentes y los manifestantes han proseguido con la protesta de manera pacífica levantando pancartas con consignas como "Queremos a Lamine, queremos a Hasan, queremos a Moha,..." y "putos nazis", como respuesta antiracista a lo que, a juicio de algunos de los convocados, ha contestado "al llamamiento violento de Núcleo Nacional".

Así, la protesta ha permanecido estática, sin desplazarse de la plaza del suburbano y sin provocar más incidentes, mientras los megáfonos de varios de los grupos protestantes han seguido gritando en apoyo a los migrantes llegados a Ceuta, a la par que en solidaridad con el pueblo ceutí.

También han acompañado clamores de grupos minoritarios de izquierda que clamaban "la clase obrera es una y sin fronteras" o "contra el racismo la lucha continúa".