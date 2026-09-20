Cientos de ceutíes marchan hacia el Tarajal en defensa de la españolidad de la ciudad y de su frontera

1118649.1.260.149.20260920123239 Marcha de ceutíes hacia el Tarajal para defender la españolidad de la ciudad - EUROPA PRESS

CEUTA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de ceutíes se han concentrado este domingo en la explanada Juan Carlos I, a tres kilómetros de la frontera con Marruecos, para marchar desde allí hacia el Tarajal con el fin de defender la españolidad de la ciudad y la protección de su territorio.

La movilización ha sido convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), que leerá un manifiesto en el Tarajal al objeto de reivindicar la defensa de la frontera ceutí.

Representantes de la FPAV han acudido a la concentración con una bandera defensa Europa que sirve para abrir el cortejo. Tras ella, han extendido una pancarta en la que se lee el mensaje "S.O.S Ceuta invadida".

En la explanada se han concentrado más de 200 personas con banderas de Ceuta, de España y de Europa. Han gritado "delegado, dimisión" o "Tirano, canalla, tú no eres caballa", en alusión al delegado del Gobierno, cuya destitución se ha reivindicado en las protestas ciudadanas desde el inicio de la crisis.

La multitud ha comenzado a marchar escoltada por varios furgones de la Policía Nacional y militares en torno a las 12.00 horas. En paralelo a la movilización de la FPAV se ha convocado a la misma hora una concentración motera que también convergerá en la frontera del Tarajal.