Cientos de ceutíes salen a la calle para protestar contra la entrada masiva desde Marruecos y la gestión de la crisis - EUROPA PRESS

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de ciudadanos se han concentrado este jueves en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta, para protestar por la entrada masiva de inmigrantes que vive la ciudad y por la gestión que las distintas administraciones están realizando de esta crisis.

La movilización, convocada de forma espontánea a través de las redes sociales, ha ido creciendo con el paso de las horas y se espera que aumente aún más su participación a partir de las 20.00 horas, cuando una nueva convocatoria ha llamado a la ciudadanía a volver a reunirse ante la sede de la Administración General del Estado.

Desde primera hora de la tarde, la plaza de los Reyes, donde la Delegación del Gobierno ha instalado un centro de coordinación para hacer seguimiento de la situación, se ha convertido en el principal punto de encuentro de los manifestantes, que han reclamado una respuesta más contundente ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta.

Durante la concentración se han sucedido las consignas dirigidas tanto al Gobierno central como al delegado del Gobierno en Ceuta. Entre los cánticos más repetidos se han escuchado gritos como "Gobierno dimisión", así como otros dirigidos contra el presidente del Gobierno y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Los concentrados también han dirigido sus protestas hacia los efectivos de la Policía Nacional presentes en la zona. En varios momentos de la tarde les han increpado reclamando que se desplazaran a la frontera para reforzar el control de los accesos a la ciudad.

La tensión también se ha hecho visible con la salida del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien abandonó la Delegación del Gobierno acompañado por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán. A su paso por la plaza, varios manifestantes le dirigieron reproches, tras lo que se produjo una nueva oleada de silbidos y consignas contra el Ejecutivo central.

Tras la concentración inicial, parte de los asistentes ha recorrido distintas calles del centro de la ciudad manteniendo la protesta, mientras otros han permanecido frente a la Delegación del Gobierno.

Las convocatorias, difundidas principalmente a través de redes sociales y servicios de mensajería, han ido sucediéndose a lo largo de toda la jornada, fijando en todos los casos la plaza de los Reyes como punto de encuentro.