Cientos de personas claman contra el racismo en Madrid, Barcelona y Santiago: "No sobran migrantes, sobran fascistas"

Varias personas durante una concentración contra el racismo en Ceuta, en la plaza de Callao, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acudido este miércoles a las calles de Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela para clamar contra el racismo y como respuesta a las concentraciones en apoyo a Ceuta que se han sucedido a las puertas de cientos de ayuntamientos de España.

En Barcelona unas 700 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este miércoles en contra del racismo. Los asistentes se han agrupado en el lado opuesto de la Plaza Sant Jaume.

La policía ha desplegado un fuerte dispositivo con efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) para evitar que ambas concentraciones confluyesen; también han participado efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona en el control de los accesos.

Impulsada por la Coordinadora Obrim Fronteres, Unitat contra el feixisme i el racisme y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, los asistentes han llevado pancartas en las que se podía leer 'ayer como hoy, no pasarán' y han coreado 'no, no, nazis no, nazis no, nazis no', 'fuera fascistas de nuestros barrios', 'no sobran migrantes, sobran fascistas' y 'ninguna persona es ilegal'.

Asimismo, los asistentes han cantado 'Bella Ciao', y se han escuchado cánticos en apoyo a Palestina, así como también 'Barcelona antifascista' y 'aquí están los antifascistas'. Además, han ondeado banderas esteladas, de Palestina, del la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), de la Organización Comunista Revolucionaria (OCR) y del Sindicat de Llogateres y han gritado 'contra el fascismo, unidad de clase' y 'viva la lucha de la clase obrera'.

Durante la concentración se han vivido varios momentos de tensión por la irrupción de simpatizantes de extrema derecha, que han confrontado a los asistentes, y que han sido conducidos por los agentes al otro lado del cordón policial.

CIENTOS DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN SANTIAGO

Asimismo, en Santiago de Compostela varios centenares de personas han participado en una movilización convocada por una veintena de asociaciones para condenar la "reacción racista" ante la crisis migratoria de Ceuta y el "terrible incremento" de las acciones de este carácter en la ciudad autonómica.

"Ninguna persona es ilegal" o "Contra el racismo, antifascismo" son algunos de los lemas que han coreado los participantes en esta movilización, que ha recorrido esta tarde las calles del casco histórico de Santiago desde la Praza de Cervantes hasta la Praza do Toural. Allí ha finalizado la protesta y se ha procedido a la lectura del manifiesto, que ha recordado al centenar de personas fallecidas "a ambos lados de la frontera".

CIENTOS DE PERSONAS EN LA MADRILEÑA PLAZA DE CALLAO

En Madrid cientos de personas han acudido a la concentración 'Paremos los pies al racismo' convocada en la Plaza de Callao por la Asamblea Internacionalista de Madrid, junto con otros colectivos sociales y organizaciones de izquierda alternativa.

Los convocados han coreado lemas contra el racismo y la xenofobia, a la vez que han reclamado una alternativa a la respuesta a la crisis migratoria que no denigre a la población migrante.

Así, los allí reunidos han levantando pancartas con consignas como "Queremos a Lamine, queremos a Hasan, queremos a Moha,..." y "putos nazis".