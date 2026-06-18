Las cifras de ayudas en materia de memoria histórica

Archivo - Acto de entrega de los restos exhumados de 21 víctimas a sus familiares, a 25 de noviembre de 2025, en Manzanares, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destinado un total de 22.160 millones de euros a indemnizar a más de 600.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco y ha abierto la puerta a reparar económicamente a nuevos colectivos de víctimas, como personas represaliadas por su orientación sexual o por su creencia religiosa.

Así consta en uno de los informes de la comisión técnica de la Ley de Memoria Democrática, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se desvela que un total de 611.828 personas han sido beneficiarias de estas medidas de reparación económica con cifras actualizadas a diciembre de 2024.

No obstante, el informe precisa que el importe agregado de más de 22.160 millones de euros no refleja "la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado", al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles.

Pese a esta limitación, la información analizada permite afirmar que, mediante estimaciones razonables realizadas por analogía con otros colectivos de características comparables, el volumen global de recursos destinados a reparaciones económicas por la Administración General del Estado desde el inicio de la democracia se situaría en una cifra superior a los 25.000 millones de euros.

Entre los colectivos que han sido beneficiarios de estas indemnizaciones se encuentran los militares profesionales y sus familiares; militares no profesionales y sus familiares; fallecidos o desaparecidos; personas mutiladas ex-combatientes y sus familiares; personas mutiladas civiles y sus familiares; y niños de la guerra.

Según estos datos, las víctimas que más indemnización han recibido han sido los niños de la guerra, que han recibido un total de 136,6 millones de euros, seguido de los militares no profesionales y sus familiares, que han recibido hasta 2024 un total de 9,9 millones de euros.

Las personas mutiladas y sus familiares recibieron un total de 4 millones de euros hasta 2024, una cifra similar con las que se ha indemnizado a los fallecidos o desaparecidos. Por su parte, los militares profesionales y sus familiares han recibido 3,5 millones de euros.

El Gobierno también ha destinado unos 2,7 millones de euros a pensiones para indemnizaciones y cuotas de la Seguridad Social de personas que estuvieron encarceladas, así como para los presos por su condición de homosexual.

¿QUÉ OTROS COLECTIVOS PUEDEN RECIBIR INDEMNIZACIÓN?

En cualquier caso, el informe de esta comisión apunta a la "conveniencia" de promover nuevas líneas de estudio orientadas a determinar posibles subsanaciones, o al menos aumentar el grado de conocimiento.

En concreto, el Gobierno quiere valorar la posibilidad de indemnizar a colectivos como las mujeres internadas en los reformatorios franquistas del Patronato de Protección de la Mujer o las víctimas de represión por motivos de creencia religiosa.

También proponen la reparación económica para los militares represaliados en el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas; las personas represaliadas por su orientación sexual o las personas represaliadas a través de la psiquiatría franquista.