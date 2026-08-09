El CIS y el Gobierno diseñarán un barómetro especial sobre vivienda, que costará 288.000 euros

Archivo - El presidente del CIS, José Félix Tezanos. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) va a realizar un Barómetro sobre Vivienda, que diseñará conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, destinado a evaluar las políticas desplegadas hasta ahora y de planificar más para atajar el que es, según las encuestas del propio instituto de opinión, el principal problema de España. El estudio costará 288.000 euros y se hará público a final de año.

Con este objeto el organismo demoscópico adscrito al Ministerio de Presidencia ha suscrito un convenio con el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, en el que se especifica que cada parte de hará cargo del presupuesto a partes iguales.

Así, este ministerio destinará 144.000 euros para "cubrir los gastos de la edición" y la misma cantidad destinará el CIS, si bien, la aportación del instituto que preside José Félix Tezanos se producirá "en especie o 'in natura', por lo que no supondrá gasto adicional ni modificación de los costes presupuestarios" del centro.

Según el convenio, recogido por Europa Press, ambas partes diseñarán el estudio teniendo en cuenta "necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

ESENCIAL PARA "ACERTAR" EN LAS MEDIDAS

"Obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito", especifica el documento.

El estudio será copropiedad del ministerio y del CIS y su difusión "se producirá por consentimiento expreso de ambas partes, a través de los medios propios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y en el Banco de Datos del CIS, desde el momento de su finalización", prevista para el próximo mes de noviembre.

En este contexto, los cuestionarios de las 6.000 entrevistas telefónicas previstas, explorarán, entre otros, aspectos como la importancia de la vivienda respecto a otras áreas de interés, la demanda y accesibilidad a la propiedad o el alquiler y la valoración y preferencia sobre políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la misma.

TERCER BARÓMETRO DE ESTE TIPO

Asimismo, se preguntará sobre otros temas de interés coyuntural como los relacionados con la proliferación de la vivienda turística, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la inversión inmobiliaria extranjera y aquellos otros que se identifiquen como relevantes por el ministerio y acuerden las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del convenio.

Este será el tercer Barómetro de Vivienda realizado por el CIS. El primero data octubre de 2014 y se centró en la situación habitacional tras los años posteriores a la crisis inmobiliaria. El segundo, sobre vivienda y alquiler, se hizo en abril de 2018 y anteriormente, en abril de 2010 se había hecho uno sobre jóvenes y vivienda.

La vivienda viene apareciendo como principal problema de España en los barómetros del CIS ininterrumpidamente desde diciembre de 2024, y marco su récord el pasado mes mayo al figurar como tal en el 48,8% de los cuestionarios.