El CIS pregunta por el 'No a la guerra' de Sánchez en su encuesta sobre sexo y un 60% apoya no ceder las bases

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto públicoen Soria - Concha Ortega Oroz - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha aprovechado su Encuesta sobre Sexualidad para incluir una pregunta sobre la apuesta del presidente Pedro Sánchez por el 'No a la guerra' y su negativa a autorizar las bases de utilización conjunta con Estados Unidos para atacar a Irán.

En el cuestionario, centrado en asuntos como relaciones abiertas, intercambios de pareja o juguetes sexuales, el centro que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ha incluido una pregunta para conocer la opinión de los entrevistados sobre "la posición del presidente del Gobierno de no autorizar las bases para realizar bombardeos en Irán".

Según las respuestas, un 60,2% de los encuestados asegura estar bastante o muy de acuerdo con la decisión de Pedro Sánchez, frente a un 12,1% que se muestra "un poco de acuerdo" y un 19,8% la rechaza por completo.