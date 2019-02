Ciudadanos descarta pactar una lista electoral con el PP para el Senado por las "diferencias clarísimas" que los separan

Publicado 18/02/2019 16:17:41 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha descartado este lunes pactar una lista con el PP para el Senado de cara a las próximas elecciones generales porque, según ha dicho, hay unas "diferencias clarísimas" entre la formación naranja y los 'populares'.

"No nos planteamos ese tipo de posibilidades de acuerdo", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Cs cuando le han preguntado si ambos partidos podrían negociar esa opción para garantizarse una representación suficiente en el Senado que les permitiera aprobar la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Según Villegas, el PP y Ciudadanos coinciden en su preocupación por la cuestión catalana y por el papel del independentismo. "Pero también nos separan muchas cosas del PP" y "creo que sería confundir a los españoles que pudiera haber cualquier tipo de acuerdo de coalición", ha manifestado al describir al PP como un partido "conservador" y a Cs como "regenerador y reformista".

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de Cs no solo es ganar en las urnas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "superar el sanchismo", sino también "superar la etapa del bipartidismo", caracterizada por "la corrupción, el repartirse los jueces entre PP y PSOE y el taparse las vergüenzas".

En su opinión, el debate sobre un posible pacto entre PP y Ciudadanos antes de los comicios del 28 de abril se ha alentado desde el entorno del líder 'popular', Pablo Casado, que "está nervioso" por sus "dificultades de liderazgo" y ante unas encuestas electorales que le dan poco más de un 20% de los votos.

APLICAR EL 155

En cuanto a la aplicación del artículo 155, Villegas ha dicho que en Ciudadanos fueron "los primeros" en pedirlo y que posteriormente, cuando el PP y el PSOE acordaron levantarlo, intentó convencerlos para que lo mantuvieran.

Y ahora, ha añadido, "seguimos creyendo que se debe aplicar la Constitución en Cataluña" porque un político como Quim Torra, "que no respeta las leyes en sus declaraciones y en su programa de gobierno y que no reniega del golpe de Estado que dieron sus compañeros" independentistas, "no puede ser el máximo representante del Estado español" en esa comunidad.

"Somos los máximos defensores de que se aplique el 155", ha asegurado, añadiendo que esta medida se aprueba en el Senado pero se toma a iniciativa del Gobierno, el cual espera que próximamente esté presidido por Albert Rivera.