Ciudadanos lamenta que la ley de cuidados paliativos y la de eutanasia no se aprobaran "por intereses partidistas"

Publicado 04/04/2019 17:13:31 CET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado este jueves, tras conocer la detención de un hombre por ayudar a su mujer enferma a suicidarse, que "por intereses partidistas" no se aprobaran en esta legislatura la proposición de ley de cuidados paliativos planteada por Cs ni la de eutanasia impulsada por el PSOE.

"Todos debemos hacer autocrítica, pero nosotros no fuimos los responsables de que no se aprobaran esas leyes", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, antes de lamentar que "por intereses partidistas" no se pudiera avanzar en el proceso legislativo.

Según ha explicado Villegas, su partido apoya ambas normas pero cree que, "por lógica", la primera que tenía que salir adelante era la de los cuidados paliativos, y después la que permitiría la eutanasia.

La proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la

persona ante el proceso final de su vida, registrada por Ciudadanos, fue aprobada en el Congreso en diciembre. Luego debería haber sido aprobada por el Senado, pero la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones truncó el proceso. En cuanto a la iniciativa parlamentaria del PSOE para regular la eutanasia, únicamente fue admitida a trámite.

LA LEY DE MUERTE DIGNA, UNA PRIORIDAD PARA Cs

Sobre la detención del marido de María José Carrasco, una mujer de 62 años que padecía esclerosis múltiple y quería morir para dejar de sufrir, el dirigente de la formación naranja ha indicado que este caso pone de manifiesto que se necesita una ley de cuidados paliativos.

En este sentido, ha asegurado que aprobar esa proposición de ley "será una de las prioridades del próximo Gobierno de Albert Rivera" si llega a la Moncloa "para que salga adelante en los primeros días de gobierno.