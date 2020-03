Ciudadanos pide a Batet que el Pleno del miércoles en el Congreso sea telemático

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha solicitado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el Pleno del próximo miércoles, donde se debatirá y votará la decisión del Gobierno de prorrogar otros quince días el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, no se celebre presencialmente, sino que todos los diputados participen de forma telemática.

Así se lo han pedido a Batet el portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, y el secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo-Saavedra, según han explicado en sus respectivas cuentas en Twitter.

"En nombre del grupo de Cs, pedimos a la presidenta del Congreso que permita realizar las intervenciones del Pleno del miércoles de forma telemática. Existen los medios para ello y es una cuestión de ejemplaridad", ha escrito Bal.

Espejo, por su parte, ha señalado que "los españoles están cumpliendo su parte quedándose y trabajando en casa durante el estado de alarma" y se ha preguntado por qué los políticos tienen que ser "una excepción".

YA LO PIDIERON PARA EL PLENO ANTERIOR

La formación naranja ya reclamó que el Pleno de la semana pasada, el primero centrado en el virus Covid-19, se celebrara por videoconferencia para evitar el riesgo de contagio entre diputados y trabajadores del Congreso.

Al no ser atendida esta petición, los diputados de Cs decidieron no asistir y su presidenta y portavoz en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, no pudo realizar su intervención en el marco de la sesión parlamentaria.

Para el Pleno del próximo miércoles, donde los diputados que lo soliciten podrán votar a distancia, Cs espera que Batet facilite también que las intervenciones en esa sesión "crucial" se realicen telemáticamente.