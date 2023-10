Colau anuncia que ha decidido no ser ministra pese a la insistencia de su espacio político

Ve la "política de ministerios" muy de despacho y protocolaria



BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaladesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha anunciado este jueves que ha decidido no ser ministra pese a las insistencias de su espacio político.

"Mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que lo rechaza por motivos personales y políticos.

Ha asegurado que se lo ha planteado muy en serio, algo que no había hecho antes, porque el espacio político al que pertenece y con el que se siente "responsable y comprometida" se lo ha pedido, pero tras darle muchas vueltas lo ha rechazado, en sus palabras.

MUNICIPALISTA CONVENCIDA

Ha asegurado que la "política de ministerios", aunque necesaria, es la parte de la política que menos le anima al ser muy de despacho y protocolaria, textualmente, y que además no cree que sea donde puede dar la mejor versión de sí misma.

"He hecho política toda mi vida desde el instituto, y voy a ser siempre un animal político y haré política. Ahora mismo estoy centrada en Barcelona y paso a paso", ha explicado Colau.

También ha sostenido que es una "municipalista convencida", que quiere ayudar a que haya un pacto de izquierdas en Barcelona y que al no tener tantas responsabilidades como cuando era alcaldesa ha podido experimentar una situación muy diferente.

VIVIR LA MATERNIDAD

En este sentido, ha afirmado que si bien ha ejercicio de madre trabajadora, no lo ha hecho tanto como le gustaría: "Fui madre porque lo quise, y también quiero vivir la maternidad y la crianza de mis hijos" de 12 y de 6 años, respectivamente.

"Poder hacer más cenas con mis hijos, ir al Martinenc a los entrenamientos del pequeño y a los partidos el fin de semana, que es todo un trabajo", ha relatado la exalcaldesa de Barcelona.