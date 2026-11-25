La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, interviene en un acto de campaña, a 18 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha recriminado a su homólogo en el PSOE, Pedro Sánchez, que parece asumir ya la "hipótesis" de un gobierno de derechas tras los comicios a tenor de sus mensajes durante la campaña electoral. Por tanto, le ha reclamado que "no se rinda" y cambie su estrategia errónea con el objetivo de contribuir a la "máxima movilización" en torno a todas las fuerzas progresistas.

Durante una entrevista en el podcast 'Carne Cruda' de 'eldiario.es', recogida por Europa Press, Colau considera que parece que esa apelación de Sánchez al voto útil parece contemplar ya el escenario que buscar solo un buen resultado de su partido y quedar primero el 29N, cuando lo relevante es que la haya una mayoría progresista para retener la Moncloa. Una táctica que, a su juicio, es un error y le pide que no caiga en esa deriva.

"Yo le pido (a Pedro Sánchez) que no se rinda y que aquí todas las fuerzas progresistas tenemos que hacer la máxima movilización para que pueda haber un gobierno progresista. No hemos venido aquí a rendirnos. La gente no entendería que las fuerzas progresistas no hagamos el máximo esfuerzo hasta el último día", ha lanzado la aspirante de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.

A su vez, ha defendido que la candidatura que lidera es la propuesta "más útil" para el electorado de izquierda y ha apelado a todas aquellas personas que "están hartas y decepcionadas" con el PSOE, que quieren "frenar a la extrema derecha" y que haya un "bloque progresista fuerte" con políticas "transformadoras y valientes".

En este sentido, ha desgranado que la coalición que encabeza se compromete a contribuir a la gobernabilidad, aunque ello suponga que incurran en "alguna contradicción", y que el Ejecutivo no quede "solo en manos del PSOE", al que promete presionar para que las primeras medidas de la próxima legislatura sea bajar el alquiler y expropiar pisos a los fondos buitre.

En contraposición, ha opinado que ERC y su candidato, Gabriel Rufián, "en eso se ha retirado" y "no va a participar de la construcción de ningún gobierno progresista".

A la pregunta de si contemplaría la opción de abstenerse en una hipotética investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que Vox no entrara en el Ejecutivo, Colau ha respondido que no contempla si quiera esa hipótesis porque el único escenario que maneja es tratar de conseguir una mayoría progresista en el Congreso.

SÁNCHEZ HA PASADO DE LA "CAMPAÑA DEL AMOR" A "COPIAR" SUS MEDIDAS

De hecho, ha mostrado preocupación ante el tono de Sánchez o ERC que, en algún momento de campaña, parecía que estaban ya "haciendo hipótesis de que pudiera haber un gobierno de extrema derecha". "Nosotros no estamos en esa tesis. Nosotros estamos en la tesis de movilizar para que haya un gobierno progresista", ha reiterado.

Luego y a la pregunta de si cree que el presidente trata de achicarles espacio electoral al imitar medidas que han planteado como el impuesto a los ultrarricos, Colau ha ironizado que Sánchez comenzó la campaña "hablando de besos y del amor" y no anunciaba muchas iniciativas.

Sin embargo, conforme el Frente Amplio iba presentando sus propuestas han visto como el líder del PSOE las ha ido "copiando", advirtiéndole de que no vale acercarse a sus posiciones "solo en campaña electoral y luego no llevarla a cabo"

"Votar al Frente Amplio es la garantía de que se vota al original y no a la copia de estas medidas (...) Nuestra obsesión va a ser que esas medidas lleguen al Boletín Oficial del Estado (BOE) y no se queden en promesas de campaña electoral", ha defendido.

NO VA A ENTRAR EN NINGÚN "RIFIRRAFE" CON PODEMOS

Cuestionada por el 'tirón' electoral que parece mostrar Rufián en Barcelona, ha reconocido que el dirigente republicano "ha sido muy popular" mientras que su coalición se ha definido con "poco tiempo" en contraposición con otras opciones como ERC que tienen su marca más consolidada.

En todo caso, ha confrontado que Rufián en el último año hizo actos a favor de la unidad de la izquierda y que sus decisiones al final no han ido por contribuir a una candidatura de izquierdas más unitaria, algo que la "mucha gente no ha entendido" pese a ser respetable.

Sobre las críticas que lanza Podemos al achacarles cercanía al PSOE, Colau ha asegurado que no va a entrar en "ningún rifirrafe" con la formación morada y ha vuelto a comentar que hicieron el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo de confluencia, pero que no se puede obligar a esta formación a sumarse a su proyecto si tiene "otra estrategia electoral" para el 29N.

"PONE LA PIEL DE GALLINA" PENSAR EN ABASCAL COMO VICEPRESIDENTE

Por otro lado, ha afirmado que un gobierno de PP y Vox en la Moncloa implicaría un retroceso para el país y que "pone la piel de gallina" pensar que Santiago Abascal pueda ser vicepresidente.

"Abascal quiere hacer lo mismo que (Donald) Trump y (Javier) Milei, con la crueldad que eso implica", ha recalcado para aludir a que el mandatario argentino "hunde la economía de su país" y el presidente norteamericano está deteniendo a personas "sin respetar ninguna legalidad", aludiendo a las polémicas actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).