La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Frente Amplio, en el Espacio Larra, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha admitido el mal resultado en las elecciones del 29N, ha criticado que la estrategia del voto útil del PSOE ha fracasado y ha llamado a todas las izquierdas a ser "inteligentes", cooperar y unirse para armar una alternativa ilusionante para revertir cuanto antes la hegemonía de la derecha.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Espacio Larra de Madrid, flanqueada por los principales dirigentes de los partidos de la coalición, tras confirmarse la mayoría absoluta del bloque conformado por PP y Vox en unos comicios donde, según ha resaltado, el bloque progresista ha "perdido claramente" las generales.

La también exalcaldesa de Barcelona ha querido mandar un mensaje de cara al futuro al asegurar que Frente Amplio no va a rendirse ni va a bajar los brazos, enviando un mensaje a otras formaciones progresistas con vistas al futuro.

"Las izquierdas somos plurales y eso es algo positivo. No es un problema la diversidad, debemos ser inteligentes y coordinarnos. Debemos unirnos porque no podemos permitir que haya un retroceso de derechos y libertades en nuestro país", ha proclamado para instar a, desde ya, potenciar una estrategia de coordinación en el nuevo Congreso resultante de las elecciones del 29N. Y ha exclamado que ese es el "deber" que les deja el escrutinio de las urnas.

Colau ha prometido que en los próximos días tendrán tiempo de analizar exactamente las causas del desplome de su espacio, que se ha quedado en 13 diputados, y ha reconocido que el resultado genera "tristeza". Dicho esto, ha cargado claramente contra la estrategia del PSOE y su líder, Pedro Sánchez, al sentenciar que su táctica del "voto útil claramente no ha funcionado".

ENTRARON TARDE EN LA CAMPAÑA

En una comparecencia sin preguntas y con aplausos dirigidos a su militancia, la candidata está convencida de que han hecho una campaña "en positivo" y que les ha faltado más días para que su mensaje calara con más fuerza.

A su juicio, la jornada electoral confirma un cambio de ciclo en España y que la derrota de la izquierda se explica por una movilización "en contra" por el "malestar social" y una "petición de gran parte de la sociedad de un cambio". Y ha recalcado que la ola de la reacción ha llegado a España como pasó antes en otros países.

Durante su intervención de semblante serio y respaldada por ministros como Pablo Bustinduy y Mónica García, junto a otros referentes de Frente Amplio como Emilio Delgado y el líder de IU Antonio Maíllo, la candidata ha lamentado no haber sabido responder a esta deriva con una "alternativa en positivo lo suficientemente fuerte".

"El Frente Amplio claramente no ha tenido el resultado que nos hubiera gustado, pero lo más importante es que apostábamos por una estrategia de bloque progresista", ha agregado para apostillar que dicha estrategia no se dio por la actitud de PSOE y Sánchez.

EXTIENDE LA MANO AL RESTO DE LAS IZQUIERDAS

A su vez, ha prometido al electorado de izquierda que tendrá incertidumbre por el futuro que Frente Amplio "no les va a fallar ni abandonar" y se comprometen a "poner el cuerpo" en el Congreso para que no haya "ningún retroceso en derechos ni libertades".

"Nos vamos a poner a trabajar codo con codo, mano con mano, con todas las izquierdas de este país y sobre todo con una ciudadanía movilizada en las calles por el derecho a la vivienda, por la sanidad pública, por la educación pública, por las pensiones, por salarios dignos", ha arengado Colau.

Es más, ha disertado que entiende que exista un deseo de cambio en España pero ese anhelo de futuro mejor pasa, según ha destacado, "por ampliar derechos y libertades, no por recortarlos". Por ello, extiende su mano al resto de formaciones progresista para coordinarse, augurando incluso el deseo de derrotar a la reacción en el próximo ciclo electoral.