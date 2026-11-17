La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha insistido en exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una bajada del alquiler como primera medida de un futuro Ejecutivo de coalición y la ha cifrado en un descenso del 30%.

También ha asegurado que lo fundamental para llegar a un acuerdo de gobernabilidad son los objetivos políticos en vivienda, medidas fiscales de redistribución de riqueza y reforzar los servicios públicos. Aparte, ha eludido postularse como futura ministra de Vivienda porque no está pensando en cargos.

"Como primera medida para el Consejo de Ministros, para que el Frente Amplio se siente en un futuro Gobierno progresista, nosotros pondremos como condición que la primera medida que vaya a ese Consejo sea la estabilización de los alquileres y la reducción de como mínimo un 30% del precio de esos alquileres", ha trasladado durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press'.

En este sentido, ha afirmado que el primer decreto de ese futuro Gobierno tiene que marcar la "gran diferencia" en materia de vivienda con respecto al anterior mandato, dado que no van a consentir que en este campo se haga "más de lo mismo".

"LOS PRECIOS EN ESPAÑA SON INASUMIBLES"

La también exalcaldesa de Barcelona ha defendido que tiene que darse una reducción de precios por ley para hacer frente a una "subida abusiva" de las rentas de arrendamiento, que se han incrementado más del doble lo que han crecido los salarios.

"Los precios en España son inasumibles", ha reiterado Colau para recordar que en 2018 el propio presidente del Gobierno se comprometió con ella a limitar la subida de precios del alquiler cuando el precio rondaba los 900 euros en las grandes ciudades, pero como tardó cinco años en asumir esta posición las rentas "no han parado de subir y están disparadas"

Por tanto, ha reivindicado que es necesario reequilibrar y que la rebaja de precios que supone no es arbitraria, sino que se basa en función de todo los indicadores que establecer que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos familiares y que en el caso de España "no se está cumpliendo".

"LAS PERSONAS TIENEN QUE ESTAR AL SERVICIO DEL PROYECTO"

Sobre si se ve como ministra de Vivienda, la candidata de Frente Amplio ha ironizado que entiende que eso forma parte del "salseo de la campaña política" pero no está pensando "en ningún cargo". Así, ha desgranado que primero es cumplir los compromisos políticos y "luego lo de los cargos vendrá después".

"Será una cuestión casi administrativa de quién puede ayudar más y dónde. Pero las personas tienen que estar al servicio de un proyecto más que nunca. Creo que ahora mismo la política requiere personas al servicio de la mayoría social trabajadora y de un proyecto más que nunca", ha razonado.

"CALMA TOTAL PARA LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS"

Mientras, Colau ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, dado que las medidas impositivas y de intervención de mercado que plantea Frente Amplio están dirigidas a los grandes propietarios y los que especulan con los pisos. Es más, ha agregado que su compromiso es bajar la carga tributaria a la mayoría social.

"Nosotros lanzamos un mensaje de calma total a los pequeños propietarios (...) El problema son los 'fondos buitre' que en España concentran 100.000 viviendas", ha declarado para recalcar que los que tienen uno, dos o tres viviendas "no van a sufrir en absoluto".

AFEA A SÁNCHEZ SU "TRIUNFALISMO"

Por otro lado, Colau ha considerado un "error" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente con "triunfalismo" la buena marcha de la economía española y los datos macroeconómicos, al entender que no se corresponden con la realidad de una mayoría social que percibe que el país es "más desigual que hace una década".

"Se han hecho muchas cosas durante estos últimos años, pero no son suficientes", ha afirmado Colau, que ha defendido que su formación concurre a las elecciones para dar respuesta al malestar social y reconocer aquellos problemas que todavía no se han resuelto.

Asimismo, la aspirante a la Moncloa por Frente Amplio ha apelado a que el 29N se produzca una gran movilización de la izquierda alternativa y está convencida de que le pueden dar la "vuelta a las encuestas".

Finalmente, ha puesto en valor que su candidatura ha demostrado durante años de gestión que tiene cero casos de corrupción y que el PSOE, sin embargo, no está "en la misma situación", puesto que ha tenido tramas "muy graves". De esta forma, ha apostillado que se tiene que seguir avanzando que lo coherente es seguir avanzando en materia anticorrupción.