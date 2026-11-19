Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio para las elecciones del 29N, Ada Colau, ha mostrado su apoyo hacia el cabeza de lista de la coalición por Madrid, Emilio Delgado, y ha denunciado "los bulos" y el "intento de linchamiento" contra él por parte del PP, tras ser fotografiado en una sala de espera de un hospital privado acompañando a su pareja.

Dicha imagen ha irrumpido en la la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid cuando la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ironizaba con el "liderazgo y valentía" de Delgado que "se juega la vida en la sanidad privada" mientras mostraba esa instantánea publicada por un diario.

En contraposición, el cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio ha replicado que él no consume sanidad privada ni tiene póliza privada, sino que estaba "de acompañante" de su pareja que tiene una "afección en las vertebras cervicales que hace que no pueda mover un brazos".

"Como es autónoma y no puede permitirse el lujo de no acudir a trabajar acudió a la mutua, esas empresas en las que usted quiere dejar en manos las bajas y la salud de los trabajadores", ha explicado Delgado, quien ha indicado que esta "se la quitó de encima" y le dijo que "estar encorvada nueve horas trabajando no tiene nada que ver con una afección en las cervicales".

Ante esta controversia, Colau ha brindado su solidaridad a Delgado, quien ya ha dado explicaciones de dicha imagen, y ha tachado de "vergüenza" que "la derecha y la extrema derecha se dediquen a perseguir a la gente" en su vida privada para someterles a "ataques políticos".

DELGADO ES UNA PERSONA "COHERENTE"

Es más, la aspirante a la Moncloa de Frente Amplio ha reivindicado que Delgado es una "persona coherente" y "luchadora", que representa a la clase trabajadora y que ha salido adelante gracias a su "esfuerzo". Por tanto, ha denunciado que está sufriendo un "intento de linchamiento" a través de "bulos".

"La derecha y la extrema derecha que son tan hipócritas en sus conductas y en sus posiciones... Ayer mismo quiero recordar que Vox votaba en contra de ayudas esenciales para muchos colectivos vulnerables mientras en cambio su máximo representante se beneficia de ayudas sociales. Frente a esa hipocresía la verdad poco más se puede decir", ha exclamado en referencia a las informaciones de que la esposa del líder de Vox, Santiago Abascal, se beneficia del bono social térmico.