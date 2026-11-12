Colau pide dar la vuelta a los sondeos y avisa a Sánchez: "El futuro Gobierno será contra la especulación o no será"

Ada Colau durante el acto de inicio de campaña del Frente Amplio, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

Admite que la campaña será difícil pero apela a la movilización para que Frente Amplio sea el factor clave del bloque de izquierdas MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a los comicios generales del 29N, Ada Colau, ha apelado a la movilización de la izquierda alternativa para dar la "vuelta a las encuestas" y ha lanzado una advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decir que el siguiente Ejecutivo "será contra la especulación no no será".

También ha recriminado al líder socialista que no ayuda a la campaña sus "declaraciones triunfalistas" sobre el rumbo de la economía, dado que a pesar del crecimiento macroeconómico hay niveles de desigualdad "inaceptables" por la vivienda y la "malísima" redistribución de la riqueza, competencias que ha ostentado durante esta legislatura el PSOE.

"Quiero pedirle a Sánchez que para revalidar un gobierno necesitamos más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores", ha apostillado para insistir en que al presidente que hay que romper con los especuladores en vez de ser cómplices de ellos.

Así lo ha trasladado en el acto de apertura de la campaña electoral de Frente Amplio en un parque del distrito de Puente de Vallecas junto al cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y otros miembros de la candidatura madrileña como la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, el dirigente de IU, Toni Valero, la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Barbero.

Colau, que ha llegado con media hora de retraso a un mitin por problemas de tráfico en la capital, ha dedicado sus primeras palabras en catalán y ha afirmado que deben ser "sinceros" y asumir que esta campaña va a ser "difícil" con una extrema derecha que va a intentar "capitalizar el malestar social culpando a los vulnerables" y con encuestas a su favor.

Sin embargo, ha apelado a la movilización para "desmentir" esos sondeos al asegurar que la "histórica" huelga general de este miércoles será un punto de inflexión y que la "última palabra" la tendrá la gente cuando se abran las urnas el domingo 29N.

CRITICA LA REPRESIÓN POLICIAL EN LA HUELGA

"Le daremos vuelta las encuestas y habrá un gobierno progresista valiente", ha prometido Colau para denunciar la "represión policial" a los huelguistas el 11N y que tiene que comportar una investigación y la asunción de responsabilidades políticas, en clara alusión al Ministerio del Interior.

A su vez, la aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha subrayado que el PSOE en solitario no podrá reeditar Gobierno y ha defendido que su espacio es necesario para ese objetivo, dejando claro que son la "izquierda transformadora que tiene que venir para cambiar las reglas del juego".

"NADA A LOS ULTRARRICOS, LES VAMOS A RECORTAR PRIVILEGIOS"

"De nosotras sí se espera mucho", ha remachado para agregar que sus bases le ponen como "línea roja" la defensa del derecho a la vivienda, de los servicios públicos y de asegurar "un país diverso", "libre", "alegre", "rebelde" y "sin miedo". "No queremos derogar a la gente. Nada a los especuladores, a los ultrarricos, a los que vamos a poner impuestos y a los que vamos a recortar privilegios", ha prometido Colau.

DELGADO: CON UN 11% DE VOTO SE LE ACABÓ LA FIESTA A LA DERECHA

Mientras, Emilio Delgado ha estimado que ahora rondan el 8% de intención de votos, que equivale a unos 13 diputados con el sistema electoral, pero tiene que superar el 10% de voto ya alcanzan los 22 escaños y con un 11% ascenderían hasta los 27.

"Y con eso se les acaba la fiesta a quienes creen que este país va a ser suyo para limpiarse los pies como si fuera un felpudo", ha arengado para añadir que el PSOE "no se va a derrumbar ni se va a disparar" en estos comicios, sino que "se va a quedar como está".

A la gente que esté dudando, nosotros somos un partido que no te va a hacer avergonzarte. Si me votas, soy tu abogado en las instituciones, si me votas no vas a pesar vergüenza en las reuniones familiares, ni en las entrevistas de trabajo, ni en la calle con los vecinos", ha apostillado.

Por otra parte, ha reivindicado que Frente Amplio es la candidatura que representa al 99% de la sociedad y su modelo para el país es radicalmente diferente al de la derecha y basado en la redistribución de la riqueza, con el impuesto a las grandes fortunas.

El también dirigente de Más Madrid ha reivindicado la movilización de la huelga general, frente a un PP que llama "vagos a quienes mueven este mundo cada día" y que ahora quiere rebajar impuestos por 120.000 millones, alertando que esta propuesta fiscal va a implicar el "saquero los servicios públicos". Es más, ha acusado a los 'populares' donde los ricos se emancipan del resto de la sociedad porque esa es la "independencia que a la derecha no le duele".

ABASCAL Y FEIJÓO CON LA "COALICIÓN DE LOS HORRORES"

Mientras, Toni Valero ha advertido de que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, constituyen la "coalición de los horrores y de la barbarie" pues no son más que el "caballo de Troya de Donald Trump" y "el brazo político de los fondos de inversión.

Aparte, ha manifestado que a diferencia del PSOE la izquierda alternativa tiene "ideales", son coherentes pero sobre todo "no se conforman con lo hecho". Por tanto, el voto útil de la clase trabajadora es Frente Amplio porque son la "la llave" para un Gobierno progresista en vez de estar "gruñendo" o siendo "equidistantes" respecto a quien llega a la Moncloa.

A su vez, Verónica Barbero ha lanzado un mensaje a Feijóo sobre su programa económico al recalcar la "solidaridad no se jubila" y que "proteger las pensiones y el derecho a la vivienda no son políticas que compitan entre sí", sino "dos maneras de garantizar que las personas puedan vivir con dignidad".

También ha recalcado que no se conforman con la prórroga de contratos de alquileres sino que quieren bajarlos, aprobar el contratos indefinidos de arrendamiento y conseguir la reducción de jornada laboral, que aún tienen pendiente.

Mientras, Sidi ha enfatizado que la derecha les quieren derrotadas pero han mantenido la "antorcha viva" para que el 29N se revalide un Gobierno progresista y eso se consigue con la medalla de "bronce", en referencia a que "nunca ha sido tan importante un tercer escaño en cada provincia de este país" recaiga en Frente Amplio.

Con ello, aludía al factor clave de la candidatura para arrebatar diputados a Vox en circunscripciones mediana y pequeñas por las característica del sistema electoral español.