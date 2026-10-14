Colau ve "desconcertante" que el acuerdo de ERC y Podemos no incluya primarias: "Hay alguna contradicción"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en una foto de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha considerado que el pacto suscrito entre ERC y Podemos de cara a las elecciones generales del 29N tiene "varios aspectos desconcertantes", como el no incluir primarias abiertas, uno de los requisitos que los morados pusieron a Frente Amplio para unir fuerzas.

Podemos y ERC alcanzaron este lunes un acuerdo de colaboración para los comicios generales en Cataluña. En concreto, anunciaron que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, "harán equipo" en la campaña. Con todo, desde Podemos aseguran que su "mano está tendida" y los "teléfonos están abiertos con todo el mundo" para trabajar en la candidatura "más fuerte y más amplia" posible.

En una entrevista en 'El Intermedio', recogida por Europa Press, Colau ha considerado que este acuerdo tiene "aspectos desconcertantes". "Habían insistido mucho en Podemos en que la clave de todo pasaba por unas primarias, pero su principal acuerdo y su principal bandera que tienen ahora mismo para presentarse a las elecciones no ha pasado por ningunas primarias", ha argumentado, añadiendo que ve "evidente que ahí hay alguna contradicción".

Otro de los puntos que ha destacado Colau ha sido que "no sirve para construir una candidatura unitaria" con la que poder sumar a otras fuerzas. No obstante, la exalcaldesa ha expresado su respeto por la alianza de ambos partidos y ha pedido dejar a un lado los temas "internos" y centrarse en "el programa que nos une".

A su juicio, la decisión de Gabriel Rufián de quedarse en Cataluña y solo presentarse por la lista de ERC es "legítima", pero "desilusionó a muchísima gente". "No lo entiendo, pero cada uno puede hacer los acuerdos que quiera, faltaría más", ha apuntalado Colau.

APELA A LA "CAUSA COLECTIVA"

"Sea por el motivo que sea, es absolutamente legítimo, hay que respetarlo, pero la causa colectiva, el mandato que tenemos de la ciudadanía, sigue ahí", ha reiterado.

En ese sentido, Colau se ha mostrado "optimista" ante un posible acuerdo de las fuerzas de izquierda, apuntando a otras ocasiones en las que ha habido "conversaciones hasta el último minuto". "Quiero pensar que efectivamente esa responsabilidad colectiva va a imperar, y que la presión social que nos está llegando de la calle va a ser la que va a poner sentido común", ha expresado.

La candidata de Frente Amplio ha subrayado que los comicios llegan en un contexto "muy contundente", con una posible llegada a España "del fascismo". Por ello, ha abogado por que la "izquierda plural" se organice en una candidatura única, porque "lo está pidiendo la gente como un clamor".

"Es normal y es legítimo que en una democracia hayan varios partidos y que esos partidos quieran tener su representación en unas listas electorales", ha sostenido. "Lo que pasa es que esta vez estamos viendo que está costando demasiado y eso no tiene explicación", ha añadido.