El comandante detenido por el 'caso Koldo' rechaza declarar en el Senado y recuerda que tampoco lo hizo ante el juez

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ha rechazado este lunes declarar ante la comisión de investigación en el Senado, recordando que tampoco lo hizo en su momento ante el juez de la Audiencia Nacional.

"Actualmente me encuentro inmerso en una investigación judicial. Por lo tanto, en su día no declaré ante su señoría de la Audiencia Nacional número 2 y, por tal motivo, tampoco lo haré en esta sala. Me acojo a mi derecho a no declarar, no contestaré a ninguna pregunta", ha señalado Rubén Villalba en su primera intervención.

La comparecencia ante la comisión de investigación se ha celebrado a puerta cerrada, sin presencia de la prensa en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, con la reproducción sólo de audio y parcialmente de los portavoces para preservar por razones de seguridad la imagen del comandante, ya que forma parte de los Servicios de Información aunque en situación de activo sin destino.

CRÍTICAS ANTE LAS PREGUNTAS DE LOS GRUPOS

El senador del PP José Antonio Monago ha censurado a Villalba por guardar silencio ante la Cámara Alta. "Le tengo que decir a usted que nos falta el respeto, porque usted hoy guarda el anonimato de su imagen, pero nosotros no", ha dicho, haciendo hincapié en que es la investigación de la UCO la que "pone en duda la integridad de algunos miembros" de la Guardia Civil ante "graves acusaciones de corrupción".

"No se ría; ¿no se da cuenta de que no tiene gracia?", le ha reprochado Monago en un momento de un extenso interrogatorio sin respuestas del comandante, que en todo momento ha guardado silencio al ser preguntado, entre otras cuestiones, por el viaje a España en 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o su relación con Koldo García y Víctor de Aldama, entre otros.

Los portavoces de UPN y Vox le han preguntado por estas cuestiones remitiéndose al contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional, así como su posible conocimiento de chivatazos a la trama o el uso de teléfonos móviles encriptados.

También le han preguntado sobre si recibió dinero de la trama o si mantuvo algún contacto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o alguien de este departamento ministerial, incluyendo alusiones a su superior en los Servicios de Información, al que el comandante llamaba "jefe" y al que, según PP y Vox, llegó a trasladar su preocupación por si la investigación de la UCO podía "salpicarles".

Las preguntas también han versado sobre su función como responsable de captación de fuentes del Servicio de Información y su fugaz destino en la Embajada de España en Venezuela, puesto del que Villalba fue cesado tras ser detenido por los agentes que investigan el 'caso Koldo'.

EL EXDIRECTOR JUSTIFICA SU CESE

En una comparecencia anterior en la comisión de investigación del Senado, el exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha justificado la firma de cese de Villalba como agregado en la Embajada de Venezuela al comentar que para él fue "suficiente" con recibir por parte de su unidad, el Servicio de Información, una propuesta con la medida disciplinaria para ser suspendido de funciones.

Además, ha contestado con un "radicalmente no" a la pregunta de si este comandante fue enviado a Venezuela como un premio, remitiéndose al "baremo" de la Comisión de Destinos en el Exterior, órgano que optó por Rubén Villalba para el puesto en esta legación.

Leonardo Marcos también comentó que "no tuvo relación ninguna" con Rubén Villalba, al que señaló como "un comandante más de los muchos que hay en la Guardia Civil", ya que él se limitó a firmar su cese "en cuanto" tuvieron conocimiento de su presunta relación con "comportamientos irregulares".

Ante las preguntas relativas a la parte del informe de la UCO que habla de que Rubén Villalba habría proporcionado teléfonos móviles seguros a la trama, Leonardo Marcos se ha disculpado por no poder contestar, aludiendo a cuestiones operativas que desconocía por su función como director general.