La comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 empieza a preparar conclusiones sin citar a Puigdemont ni Rajoy

Archivo - Víctimas, familiares y políticos depositan claveles durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su 8º aniversario, en La Rambla, a 17 de agosto de 2025. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que ha investigado los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña el 17 de agosto de 2017 ha cerrado su fase de comparecencias dejándose en el tintero entre otras la del expresidente catalán Carles Puigdemont y el del Gobierno central Mariano Rajoy y ha empezado ya a preparar sus conclusiones con intención de tenerlas aprobadas a mediados de junio.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos han decidido poner fin a los interrogatorios sin completar la lista de comparecientes que habían acordado. Además de Puigdemont y Rajoy se han quedado sin comparecer la exvicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias, entre otros.

Esta comisión se creó el 28 de febrero de 2024 como una de las medidas acordadas entre el PSOE, Junts y ERC en agosto de 2023, con el objetivo de garantizar apoyos para la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara y consolidar una mayoría progresista en el órgano de gobierno del Congreso.

La otra comisión acordada en ese pacto analiza las conocidas como 'cloacas' de Interior, con especial atención a la denominada 'Operación Cataluña', pero está paralizada y ha cumplido ya un año sin recibir comparecientes.

SE LLAMÓ A UN CONDENADO

Desde diciembre de 2024 y hasta junio de 2025, la comisión sobre los atentados recibió a una veintena de personas, incluyendo exdirectores y responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como Félix San Roldán y Luis García Terán; exministros del Partido Popular como José Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo; y exconsellers de Interior como Joaquim Forn.

Entre los interrogados también se encuentran el excomisario José Manuel Villarejo, el exmajor de los Mossos Josep Lluis Trapero, agentes que participaron en la investigación de los atentados, representantes de las víctimas, abogados, periodistas, responsables de la mezquita de Ripoll (Girona) donde trabajó Abdelbaky Es Satty, cerebro de la masacre, y Mohamed Houoli Chemnal, uno de los condenados que cumple su pena en la cárcel de Córdoba.

Precisamente Villarejo, encausado en el caso de la 'Operación Kitchen' y otros sumarios, fue quien dejó caer la idea de que el atentado yihadista de 2017 "se les fue de las manos" al CNI, que en ese tiempo estaba centrado en confrontar el desafío independentista en Cataluña.

Y en esa línea han ido los interrogatorios de Junts, principal promotor de la comisión. La investigación parlamentaria estuvo parada entre el verano del año pasado y el pasado mes de febrero, principalmente porque, en noviembre, Junts decidió romper con el Gobierno y dejó de pedir comparecencias.

Antes de Navidad, el presidente de la comisión, Txema Guijarro, diputado de Sumar, contactó con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para recordarles que el Congreso tiene un compromiso con las víctimas y conminarles a decidir si continuaban con las comparecencias o comenzaban a pactar conclusiones.

En febrero las distintas formaciones decidieron retomar los interrogatorios --acudieron cuatro personas más-- y los dieron por concluidos la semana pasada. Ahora la Mesa de la comisión ha fijado de plazo el día 9 de junio para que cada grupo presente un borrador de conclusiones y una semana después, el día 16, los comisionados se reunirán para votar lo que esperan sea un documento final consensuado.

LO DEL 'CASO PEGASUS' BAJO GOBIERNO SOCIALISTA YA NO INTERESA

La que no ha vuelto a registrar actividad alguna desde hace un año es la comisión sobre las llamadas cloacas del Estado, que se reunió por última vez el 19 de mayo de 2025 para interrogar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y al exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

En octubre, cuando estaba a punto de caducar su mandato, el Pleno le concedió un año más de margen para poder continuar sus pesquisas, pero nunca las retomó, principalmente por dos motivos. El primero, que Junts quería que la comisión empezara ya a investigar el llamado 'caso Pegasus' y la "actividad policial y parapolicial de persecución al independentismo por motivos políticos" que, según denuncia, "ha continuado bajo el Gobierno del PSOE".

Los socialistas ya no estaban por la labor pero es que después, en noviembre, los de Carles Puigdemont rompieron formalmente sus relaciones con el Gobierno y ya no volvieron a reclamar que la comisión se reuniera. Así pues, ni siguió indagando en la 'Operación Cataluña' ni se arrancó la investigación sobre Pegasus que había heredado de otra comisión que se había creado exprofeso también al inicio de 2024, ese asunto, pero que se acabó cerrando sin conclusiones.