Una comisión ministerial y el refuerzo del despliegue diplomático, propuestas de la Estrategia Asia-Pacífico

El Rey Felipe VI mantiene un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, a 12 de noviembre de 2025, en Pekín (China). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este martes hoy al Consejo de Ministros la nueva Estrategia para Asia-Pacífico que, entre otras propuestas, plantea la creación de una comisión ministerial de asuntos asiáticos y el refuerzo del despliegue diplomático en la región.

Según ha explicado Exteriores en un comunicado, la estrategia será, una vez reciba el visto bueno final por parte del Gobierno, "la hoja de ruta" con la que España orientará de aquí a 2029 "su acción hacia una región que se ha convertido en el auténtico centro de gravedad de las relaciones internacionales".

Las principales líneas de acción se centran en profundizar las relaciones políticas y los lazos económicos, con un despliegue diplomático a la altura del peso de Asia-Pacífico; trabajar con los socios de la región para alcanzar una prosperidad compartida, sostenible y segura; contribuir a la proyección estratégica de Europa en Asia-Pacífico, apoyando nuevos acuerdos económicos y marcos de relación estables; y seguir fortaleciendo la cooperación a través de la ciencia, la innovación, la cultura, la diplomacia pública y las conexiones entre sociedades, como complemento esencial de la agenda política y económica.

La estrategia pretende "articular nuestros intereses, objetivos y acciones estratégicos con una región central para la geopolítica y la geoeconomía contemporáneas", ha sostenido Albares en el comunicado, incidiendo en que "Asia-Pacífico adquiere un protagonismo cada vez mayor gracias a su peso demográfico, económico y tecnológico".

Para cumplir los objetivos de la estrategia, el documento presenta iniciativas como la creación de un mecanismo de diálogo estratégico con China a nivel ministerial, el Año Dual España-India 2026 o la firma del Tratado de Amistad y Cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como base de la cooperación con esta organización.

Asimismo, propone la creación de una comisión ministerial de asuntos asiáticos y el refuerzo del despliegue diplomático de España en Asia-Pacífico, que ya cuenta con quince embajadas, tres antenas diplomáticas y nueve consulados generales, sin que por el momento haya detalles sobre en qué consistiría el fortalecimiento de la presencia diplomática.

Desde Exteriores se ha resaltado que ya en los último años, en línea con el objetivo de profundizar las relaciones políticas y económicas, se han venido realizado distintos viajes y visitas oficiales, como los viajes de Estado del presidente chino en 2018 y de los Reyes a China en 2025, las primeras visitas bilaterales de un presidente del Gobierno español a Corea del Sur y Vietnam, y la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a India en 17 años.

Además, han tenido lugar viajes de ministros de Exteriores y de otras áreas a China, Corea del Sur, Filipinas, India, Japón y Pakistán. También se han adoptado planes de acción y objetivos comunes con socios estratégicos como China, Japón, Corea, India, Australia, Nueva Zelanda y Vietnam.