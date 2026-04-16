Un compañero de prisión declara que Bárcenas le pidió "borrar archivos" sobre su mujer y el PP durante un permiso

Archivo - El extesorero del PP comparece ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP - CONGRESO - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Isidro Sánchez, que fue compañero de prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha ratificado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el extesorero del PP le pidió "borrar unos archivos" relacionados con el partido y con su mujer, Rosalía Iglesias, durante uno de los permisos penitenciarios de los que disfrutó.

"Me preguntó que si era capaz de borrar datos de Google que perjudicaban a la mujer", ha señalado durante su declaración como testigo en el juicio sobre la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior para robar información sensible a Bárcenas.

En concreto, según ha relatado, Sánchez acordó con Bárcenas que alguien de su confianza le daría fuera de prisión un 'pendrive' con información que tenía que eliminar.

Su cometido, ha dicho, era copiar esa información, subirla a una nube asociada a un correo electrónico creado para la ocasión y, finalmente, "destruir" el 'pendrive'.

INSTRUCCIONES VERBALES, NUNCA POR ESCRITO

Sánchez ha relatado que el día que salió de prisión se alojó en un hotel del centro de Madrid que le había reservado una persona vinculada al extesorero del PP, quien también le iba a entregar el pago de una cantidad de dinero que había acordado con Bárcenas, porque "nadie trabaja gratis", ha apostillado.

Sin embargo, el testigo ha asegurado que nunca llevó a cabo la tarea porque a la mañana siguiente le "estaba esperando la policía" a la salida del hotel en el que se hospedaba, y regresó a prisión.

El compañero de Bárcenas en la cárcel ha afirmado que el extesorero le dijo en Soto del Real que "tenía mucha confianza en el conductor", en alusión a Sergio Ríos, su chofer, acusado en el juicio, y que éste era "el único que le hacía favores" en aquel momento.

Según su versión, el dinero se lo tenía que entregar el mencionado contacto de Bárcenas que a su vez recibiría la cuantía de "un tío armado", que, ha dicho, supone que sería el "conductor" de Bárcenas.

Asimismo, ha señalado que Bárcenas nunca le dio instrucciones por escrito: "Jamás escribimos nada. Verbal todo", ha afirmado, indicando que "jamás" le confiscaron ninguna nota en prisión.