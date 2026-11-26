Jóvenes de Compromís despliegan una pancarta de los leones del Congreso en la que acusan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice" del expresidente valenciano Carlos Mazón durante la tragedia de la dana. - EUROPA PRESS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de Compromís han desplegado este jueves una pancarta en la escalinata de los leones del Congreso en la que acusan al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice" del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la gestión de la dana de octubre de 2024, y denuncian el "respaldo" que la dirección nacional del PP le ha brindado desde la tragedia.

En declaraciones a los periodistas, la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià a las elecciones generales, Àgueda Micó, ha acusado al PP de haber "vendido a los valencianos dando su apoyo a Mazón", un respaldo que, según ha indicado, Feijóo le brindó desde el primer día, cuando aseguró que el entonces presidente valenciano le había informado de todo.

"Feijóo es cómplice", ha reiterado Micó, quien ha responsabilizado al líder del PP de que el expresidente valenciano mantenga sus "privilegios como aforado" en Las Cortes Valencianas y de que no haya comparecido en las comisiones de investigación sobre la dana del Senado y del Parlamento autonómico.

Asimismo, ha apuntado la posibilidad de que Mazón vuelva a formar parte de las próximas listas electorales a las Cortes valencianas. "Parece que Mazón tiene mucha información que tapar y Feijóo, Génova y el PP lo están tapando", ha denunciado.

La candidata valencianista también ha lamentado que en las dos horas que duró el debate cara a cara del lunes entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la semana pasada no se dedicara "ni un minuto" a las 234 víctimas mortales de la dana ni a la tragedia.

LAS POLÍTICAS NEGACIONISTAS "MATAN"

Por su parte, el 'número dos' de Compromís por Valencia, Alberto Ibáñez, ha explicado que las juventudes de Compromís han criticado tanto gestión el día del PP en la dana como que "compartan políticas con el negacionismo climático de Vox", situando a la Comunidad Valenciana y al Mediterráneo en el "epicentro del cambio climático".

En este contexto, el diputado ha reclamado "medidas valientes" para combatir este problema, al tiempo que ha exigido al PSOE que deje de adoptar "medidas retardistas" o que, a su juicio, "no tienen sentido en plena emergencia climática", como la ampliación del puerto de Valencia o de los aeropuertos para una llegada masiva de turistas que considera insostenible.

Por último, Ibáñez ha criticado la ley del suelo que están tramitando el PP y Vox en la Comunidad Valenciana. A su juicio, no sólo supondrá una reducción de la vivienda protegida y un incremento de los precios, sino que "también permitirá construir viviendas allí donde es más fácil ahogarse".