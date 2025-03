Compromís dice que no hace falta libertad de voto en Sumar para rechazar el gasto militar: Cada partido es independiente

Sostiene que "no sería un drama" que hubiera disparidad de voto dentro del grupo y recuerda que no forma parte del Gobierno

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha afirmado que tienen claro su oposición a subir el gasto militar y que "no hay nadie" que tenga que darles libertad de voto en caso de que someta en consideración del Congreso por parte del grupo Sumar, compuesto por distintos partidos que son "independientes" a la hora de defender sus principios".

De todas forma, ha comentado que existe un consenso básico en el grupo Sumar de rechazar la subida del gasto militar, pero ha deslizado que "no sería un drama" si los partidos que integran el grupo votan "distinto".

"Somos diferentes partidos que colaboramos y cooperamos de forma horizontal y que, efectivamente, intentamos siempre llegar a consensos, pero obviamente sin en algún momento hay algún tema que no estamos de acuerdo al 100%, no pasa nada (...) No sería ningún drama que en algún momento en nuestro grupo se votara de forma diferente", ha subrayado en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press.

LOS MINISTROS DE SUMAR DEBEN RESPONDER SI SE COMERÁN ESE 'SAPO'

A la pregunta de si Sumar tendría que 'comerse el sapo' de incrementar la inversión en defensa por el bien del Gobierno de coalición, Micó ha respondido que esto lo tienen que contestar los ministros de Sumar y ha destacado que Compromís no forma parte del Ejecutivo, sino que le brinda apoyo desde el Congreso.

La diputada de la formación valenciana, que también es portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, ha defendido que la postura que debe seguirse es de oponerse a elevar el gasto militar, puesto que si se compra el "marco belicista de la carrera armamentística" se estaría haciendo un "flaco favor" al compromiso con los derechos humanos y la política de seguridad común, que debería seguir la ONU.

"Lo que tenemos claro (en el grupo parlamentario) es que no queremos ni vamos a dar apoyo a un aumento del gasto militar y de defensa", ha insistido para contraponer que los presupuestos de los 27 países miembros de la UE en conjunto son "mucho mayor" del que tiene Rusia.

Por tanto, la estrategia no pasa por comprar más armas sino en tener una política de seguridad común propia, "bien coordinada y eficaz", que es lo que no pasa ahora en la UE por la "dependencia muy grande" que ha tenido de la OTAN y Estados Unidos.

PSOE DEBE CERRAR LOS CIE PARA QUE COMPROMÍS APOYE LA LEY MIGRATORIA

Respecto a la Ley migratoria acordada por PSOE y Junts, Micó ha querido dejar claro que esto es un pacto "bilateral" entre dos formaciones que no disponen de mayoría en el Congreso y deberán emprender una negociación en el Congreso, dado que ahora su posición es votar en contra.

Así, ha querido diferenciar que una cosa es la delegación de competencias de migración a Cataluña, a lo que no se oponen porque quieren el mayor grado de autogobierno para todas las comunidades, pero sí que no comparten la "política migratoria" del Gobierno en relación a los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Por tanto, ha dejado claro al PSOE que el voto de Compromis es a favor de garantizar los derechos de los migrantes. Por tanto, solo se moverían al voto favorable si se acepta el cierre de los CIE. Micó también ha apuntado que ya se han dado primeros contactos para negociar con su formación.

HACIENDA DEBE CUMPLIR CON VALENCIA EN LA QUITA DE DEUDA

Luego, ha criticado que "no es fácil gobernar" con el PSOE, como saben en el caso de la Comunidad Valenciana, y que los socialistas tienen que tener que los acuerdos de investidura deben cumplirse.

Al hilo, Micó ha aludido al rechazo de Compromís al modelo de quita de deuda para las comunidades autónomas planteada por el Ministerio de Hacienda, pues en el acuerdo de investidura está tipificado que se debe compensar la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana con el actual modelo de financiación.

Por tanto, ha afirmado que su requisito es que la condonación de deuda se tenga que la Comunidad Valenciana es la más infrafinanciada y que el 78% de su deuda procede de la carencia de recursos en el sistema de financiación vigente.

"Lo que no puede ser es que después de esta propuesta de quita de deuda de la ministra de Hacienda, la Comunidad Valenciana continúe teniendo la deuda más grande de todas. Esto no lo vamos a permitir", ha zanjado.