Los 'Comunes' apoyan a Colau, niegan amenazas a Podemos y dicen que solo dijo que romper con Sumar tiene consecuencias

Pisarello trata de zanjar la polémica y no ve que Podemos esté en la fractura sino en apoyo a la investidura



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha rechazado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Coalu haya amenazado a Podemos y que simplemente "describió una obviedad" sobre las consecuencias que tendría romper el grupo parlamentario confederal.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, cuestionado sobre las críticas del exlíder del partido morado Pablo Iglesias contra Colau, a la que acusa de "frustración autoritaria" y de faltar al respeto a la autonomía de Podemos tras advertir a la formación de que no tendría su parte de la subvención electoral si no cumple el acuerdo de gobierno.

"Yo creo que las declaraciones que hizo Ada Colau no eran una amenaza ni mucho menos, simplemente lo que hacían era describir una obviedad, lo que puede ocurrir si un grupo decide romper y abandonar ese grupo parlamentario", ha remarcado el también secretario primero de la Mesa del Congreso.

NO VE INDICIOS DE FRACTURA EN PODEMOS

No obstante, Pisarello ha alertado de que sería "una mala noticia" que la unidad de la izquierda se rompiera, para añadir que no tiene ningún indicio de que Podemos no dé apoyo a la investidura del Ejecutivo de PSOE y Sumar sino "todo lo contrario", dado que ha planteado exigencias "legítimas" para incluir medidas a este pacto.

En consecuencia, ha proclamado que todas las fuerzas políticas de Sumar saben que tienen una "responsabilidad" con el voto de la ciudadanía el 23J, que mayoritariamente rechazó un gobierno de PP y Vox.

Luego, ha defendido que la líder de los 'comunes' es una defensora de la unidad y que siempre hace campaña a favor de ella, lo que es compatible con el hecho de que cada fuerza política ejerza la autonomía, dado que todas presionan para ir "más lejos" de lo alcanzado en ese pacto y eso es "legítimo".

Y en este punto ha reafirmado que Colau solo dijo las "cosas como son", que no se puede fallar a la ciudadanía "rompiendo" unas alianzas que han permitido a la izquierda poder retener el Ejecutivo de coalición.

Respecto a las críticas de potenciales aliados como PNV, Pisarello ha desgranado que hay medidas que aluden al ámbito competencial de las autonomías pero que si hay "voluntad política" esa cuestión no debe ser un problema.

Y en referencia a otras formaciones como Junts, ha desgranado que el núcleo de las medidas sociales exceden el ámbito estricto de izquierda y derecha y se pueden aprobar por fuerzas que no sean progresistas, dado que le cuesta pensar que no se apoye la subida del salario mínimo o ampliar permisos retribuidos.

AVISA: SUMAR RECLAMARÁ MEDIDAS QUE QUEDARON FUERA DEL PACTO

Por otro lado, Pisarello ha defendido que el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar es una respuesta "propositiva "al discurso del "odio" de las derechas "radicalizadas", a los partidos "de la ira" y en el "discurso de la antipolítica" de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Frente a ello, ha reivindicado que las medidas acordadas es el reflejo de la "política útil" frente a una derecha que ante estos avances contestan con 'ETA', 'Que te vote Txapote' o que se "rompe España" cuando la amnistía que se negocia no la hacen "ellos".

Eso sí, Pisarello ha desgranado que para Sumar el texto consensuado con los socialistas "no es un acuerdo de máximos" y ha admitido que querían "más", pero el pacto supone un "punto de partida" para comenzar la nueva legislatura.

A continuación, ha querido ser "claro" al asegurar que continuarán reclamando las medidas que han quedado fuera de este acuerdo. De hecho, ha remarcado que van a insistir "manchaconamente como gota malaya" en tratar de conseguir medidas como la limitación de la subida de las hipotecas.

También ha apelado a los sindicatos y a los movimientos sociales a que hagan sentir su voz para apoyar los principales avances del acuerdo y estén "alerta" para demandar su cumplimiento, dado que no puede depender solo de los partidos.