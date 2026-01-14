Las comunidades del PP denuncian que el plan de financiación está "precocinado" y amenazan con llevarlo a la Justicia

1042346.1.260.149.20260114110854 (I-D) El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la secretaria de Estado de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos regionales del PP que han acudido este miércoles al Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF) han advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica está "precocinado", definiéndolo como "modelo Junqueras", en relación con el líder de ERC, y han llegado a amenazar con acudir a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.

Así se han ido pronunciando en declaraciones a los periodistas los consejeros autonómicos de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Andalucía a su entrada a este Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la ministra Montero les informará sobre el nuevo proyecto de financiación autonómica.

Según han precisado los consejeros del PP, el nuevo modelo de financiación no será sometido a votación este miércoles, ya que el foro de hoy es simplemente para informar a las comunidades. Se tendrá que celebrar otro Consejo de Política Fiscal posteriormente para que se termine votando.

En cualquier caso, las comunidades del PP ya han acudido a este foro expresando su rechazo explícito a la negociación previa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"SE OLVIDA DE LOS DEMÁS"

El primero en hablar ha sido el consejero gallego Miguel Corgos, que ha denunciado que el Gobierno central "no ha tenido en cuenta una participación previa", sino que se parte de un modelo que ya está "precocinado" entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC.

"Cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, pues también el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte, pero a veces se olvida de los demás y parece que es lo que está lo que está pasando", ha proclamado.

Por su parte, la consejera extremeña Elena Manzano también ha criticado que Andalucía salga bien parada en esta propuesta de financiación autonómica y lo ha achacado a que María Jesús Montero se presentará a las elecciones en esta región.

Del mismo modo, Elena Manzano ha verbalizado la amenaza de las comunidades del PP de llevar este asunto a los tribunales: "Si esto se materializa en una modificación de la LOFCA y en la aprobación de una ley reguladora de un modelo de financiación autonómica, vamos a utilizar todas las armas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para combatir esta desigualdad".

MODELO "JUNQUERAS"

La consejera madrileña Rocío Albert ha hecho una breve declaración al inicio, en la que ha dicho que su gobierno acude al Consejo de Política Fiscal a escuchar el "modelo Junqueras", alertando de que este planteamiento "ni siquiera" lo comparten las comunidades del PSOE.

Desde Andalucía, su consejera lo ha definido como el "modelo Montero", criticando que su región sigue infrafinanciada con este planteamiento y cargando contra la ministra por no haber accedido a un fondo transitorio.

"Este modelo Montero quiere darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas el menú del día, pero sin postre y lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el Gobierno haya negociado el nuevo sistema de financiación con el líder de ERC y "sin contar con ninguna comunidad autónoma", asegurando que el nuevo modelo de Montero "no está pensado en el interés general de los españoles".

Así, ha insistido en dos criterios "esenciales" para la región, como que la recaudación tributaria sirva para pagar los servicios "de todos los españoles" en vez de los de cada comunidad por separado y que las medidas de la normativa de financiación deben pactarse entre todas las comunidades.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Jose Luis Marín, ha tachado este encuentro entre ministerio y autonomías de ser un "bodevil" y asegura que hoy los conejeros han venido de escuchar "lo que dice Junqueras".

Aún así, ha asegurado que viene con la "mano tendida" y con "vocación de diálogo", aunque ha reiterado su "repulsa" frente a las negociaciones del Gobierno con ERC.