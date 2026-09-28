Conde-Pumpido critica la contradicción "flagrante" del TS por no amnistiar la malversación y estima el recurso de Bassa

Archivo - El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, preside el acto de Izado Solemne de Bandera con motivo del XLVI aniversario de la constitución del Tribunal Constitucional, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha criticado que existió una contradicción "flagrante e insoluble" del Tribunal Supremo (TS) por no haber aplicado la amnistía a dirigentes del 'procés' condenados por malversación y apuesta por aplicarla a la exconsellera Dolors Bassa.

Así se desprende del borrador redactado por el propio Conde-Pumpido de la ponencia en la que estima el recurso de amparo presentado por la dirigente de ERC, según han contado fuentes jurídicas a Europa Press.

El texto señala que el Supremo ha emitido en el mismo procedimiento dos pronunciamientos distintos y "recíprocamente inconciliables" sobre la idoneidad de las conductas enjuiciadas para lograr la secesión territorial de Cataluña.

Por un lado, señalan, está el pronunciamiento que se realiza en la sentencia, que niega su idoneidad y, por otro, el pronunciamiento que se hace "en un incidente de la fase de ejecución de sentencia" y que afirma su idoneidad.

En concreto, las fuentes indican que el borrador habla de dos autos en los que el alto tribunal justifican que concurre uno de los presupuestos que permiten no aplicar la ley de amnistía, en tanto que asocian el riesgo de afectación de los intereses financieros de la Unión Europea a que existió un riesgo de ruptura territorial.

Esto constituye, a juicio del presidente del Constitucional, una contradicción "flagrante e insoluble" y supone "una quiebra de racionalidad inconciliable" con la garantía de que nadie se vea sometido a razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico.

VE VULNERADO EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL

Además, el borrador recoge, de acuerdo con las mismas fuentes, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la dirigente independentista y subraya que en los hechos por los que que fue condenada Bassa concurren los presupuestos que determinarían su encaje dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía.

Y es que, añaden, el texto critica que las resoluciones judiciales del Supremo consideran que la disposición de fondos públicos para la celebración del referéndum no debe beneficiarse de la medida de gracia en tanto que supuso un enriquecimiento personal en forma de ahorro.

Una interpretación para la que el Supremo, según las fuentes, necesita reducir a la irrelevancia el nexo entre la conducta malversadora y los actos del proceso independentista y atenerse a una línea argumental en la que resulta "absolutamente indiferente" la idoneidad de la medida para la realización del fin último de la ley, esto es, el "apaciguamiento" del conflicto generado tras el proceso independentista.

Por todo ello, el Constitucional concluye que las resoluciones del Supremo han incurrido "en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables" y no han mantenido el nexo de coherencia necesario "entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía", por lo que estiman el recurso de amparo de Bassa y avala aplicarle la amnistía.