Conde-Pumpido reclama a los partidos que "cumplan" la Constitución y renueven la parte del TC que le toca al Senado

1121771.1.260.149.20261001095819 Archivo - El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, preside el acto de Izado Solemne de Bandera con motivo del XLVI aniversario de la constitución del Tribunal Constitucional, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha instado este jueves a los partidos políticos a que se pongan de acuerdo y "cumplan" la Constitución renovando a los cuatro magistrados de la corte que le corresponde hacer al Senado.

Uno de ellos es el propio Conde-Pumpido, además de los magistrados María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, cuyos mandatos caducaron en diciembre de 2025 y continúan en el tribunal de garantías hasta que se produzca un acuerdo, que depende fundamentalmente de PP --con mayoría absoluta en el Senado-- y PSOE.

"Desde entonces, los cuatro magistrados que nombró el Senado en el año 2017 estamos a la espera de ser renovados. No puede haber otros intereses políticos de cualquier otra naturaleza que se superpongan al cumplimiento de la Constitución Española, que dice claramente que los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años, que ya ha transcurrido y se renovarán", ha indicado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Conde-Pumpido ha querido hacer un "llamamiento" a "las fuerzas políticas de este país" para que "simplemente cumplan con el mandato constitucional, "comprendiendo evidentemente las dificultades de orden político o institucional que puedan plantearse".

"Y, en todo caso, comprometiéndome a garantizar, en todo caso, el funcionamiento normal y efectivo de nuestro tribunal hasta que se produzca su renovación por el Senado, que es el órgano constitucional que debe renovarlos en este momento", ha señalado.