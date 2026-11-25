Archivo - Visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso abrirá de nuevo sus puertas a los ciudadanos con motivo del aniversario de la Constitución que tiene lugar cada 6 de diciembre, pero por segundo año consecutivo lo hará a posteriori, los días 11 y 12 de diciembre. Esto es, dos semanas después de las elecciones generales de este domingo y con el Congreso aún disuelto, puesto que las nuevas Cortes no se constituyen hasta la víspera de Nochebuena.

La última vez que el Congreso celebró sus tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas fue los pasados 12 y 13 de junio, ocasión en la que la Cámara aprovechó para conmemorar las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. Durante esas dos jornadas, el Congreso recibió la visita de más de 9.200 personas.

Como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo en 1997, el Congreso reabrirá la conocida como Puerta de los Leones los días 11 y 12 de diciembre en la que será ya la trigésimo segunda edición de estas jornadas populares, la séptima en lo que va de legislatura.

¿ÚLTIMA JORNADA DE ARMENGOL COMO PRESIDENTA?

Esos días, los ciudadanos que acudan al Palacio de la Carrera de San Jerónimo podrán recorrer sus instalaciones desde las 09.30 horas y hasta las 19.00 horas. Los primeros en llegar, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, así como por los portavoces que quieran acercarse a saludarles. A tenor de las encuestas del 29N, puede ser el último acto institucional de este tipo para la socialista balear, cuyo mandato concluirá el próximo 23 de diciembre.

Como novedad, en esta edición el recorrido incluye la exposición 'Dos siglos de literatura en el Congreso', una muestra que podrá verse en la Sala Constitucional y que cuenta con ediciones originales de la Biblioteca de la Cámara y documentos del Archivo, y reconoce la labor de escritores que fueron diputados como Espronceda, Galdós, Unamuno o el premio Nobel José de Echegaray.

Como es habitual, el recorrido incluye visitas a los espacios más emblemáticos del Congreso, siendo el hemiciclo 'la joya de la Corona'. En esta edición, los ciudadanos que se acerquen al Congreso no podrán contemplar los retratos de los tres presidentes de las Cortes franquistas que lucían en la Galería de Retratos de Presidentes del Congreso.

TRES RETRATOS FUERA

Y es que el pasado octubre la Mesa de la Cámara, con los apoyos del PSOE y Sumar y la abstención del PP, decidió retirarlos acabando así con décadas de reclamaciones por parte tanto de partidos nacionalistas y de izquierda como de asociaciones memoralistas.

En concreto, se trata de los retratos de Esteban Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975), que presidieron las Cortes en los años de la dictadura de Francisco Franco.

Desde 1997 estas Jornadas se organizan para celebrar el Día de la Constitución, pero una década después, en 2005 y 2006, el socialista Manuel Marín, decidió ampliarlas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes. Y la también socialista Armengol quiso recuperar esa segunda convocatoria de junio.

A lo largo de esta semana se podrá reservar la visita desde la página web del Congreso, pero, siempre que el aforo lo permita, se podrá acceder a sus dependencias, sin reserva anticipada, acudiendo los propios 11 y 12 de diciembre a la entrada ubicada en la Calle Zorrilla. Asimismo, para las personas mayores de 70 años no es necesaria reserva y podrán entrar con un acompañante.

EL SENADO SE ADELANTA Y ABRE YA SUS PUERTAS

Por su parte, el Senado celebrará este jueves y viernes sus Jornadas de Puertas Abiertas, coincidiendo con los dos últimos días de la campaña electoral, fechas que fueron criticadas en su día por el PSOE.

Así, desde las 10.00 horas hasta las 19.00 horas, los ciudadanos que así lo deseen pueden acceder a las instalaciones de la Cámara Alta e iniciar su recorrido, que arrancará en el Antiguo Salón de Plenos, uno de los sitios más reconocibles, después de que el presidente del Senado, Pedro Rollán, haga la tradicional apertura de la 'Puerta del Rey', que sólo se utiliza para situaciones como éstas.