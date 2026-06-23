El Congreso acepta tramitar la ley del PP para obligar a los ministros a "acreditar" su ausencia en la sesión de control

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aceptado este martes tomar en consideración la reforma del Reglamento de la Cámara con la que el PP pretende obligar a los miembros del Gobierno a "acreditar" con detalle por qué no podrán acudir a la sesión de control y también a responder a las preguntas orales que se les plantean sin recurrir a "evasivas" o "disgresiones".

La iniciativa ha superado esta primera votación con el apoyo del PP, Vox, UPN y el PNV, cuya posición ha sido determinante para doblegar el voto en contra de los partidos del Gobierno y sus socios de izquierda.

De hecho, en el debate de la iniciativa el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que ha intervenido por el PSOE, ha tratado de ridiculizar la iniciativa alegando que el problema de las sesiones de control es que los diputados del PP "son muy malos".

Los 'populares' anunciaron esta reforma el pasado mes de diciembre durante una semana en la que siete ministros habían anunciado que no podrían estar el Pleno de control, una situación que se ha repetido después varias veces.

En su texto, recogido por Europa Press, los 'populares' denuncian que desde Moncloa justifican la "ausencia masiva de miembros del Gobierno en las sesiones de pleno durante los últimos años" con "toda clase de excusas contenidas en la ambigua y manida justificación de los motivos de agenda".

LO USAN PARA EVITAR PREGUNTAS Y LUEGO APARECEN

También critica que ya es práctica habitual que, para "zafarse del control", el Ejecutivo comunica en tiempo la ausencia de determinados ministros y, una vez que los grupos registran sus preguntas e interpelaciones para los que sí van asistir, "súbitamente desaparecen los compromisos ineludibles por los que habían declarado ausencia y, sorprendentemente, cuando ya está cerrado el orden del día de la sesión plenaria" avisan de que "sí que pueden asistir".

En este contexto, el PP plantea que como mínimo 48 horas antes del plazo fijado para la presentación de las preguntas e interpelaciones por parte de los grupos, el Gobierno comunique a la Cámara, "los miembros del mismo que, por razones debidamente acreditadas, no puedan estar presentes en la siguiente sesión de control del Pleno".

"A tal efecto, a la comunicación de ausencia se acompañará la justificación individualizada y suficientemente motivada y acreditada, sobre las causas que impidan su presencia en la Cámara", reza la proposición de ley.

SÓLO ACTOS DE INEXCUSABLE ASISTENCIA

Además, aspiran a que los miembros del Gobierno sólo puedan saltarse el control para ir a actos "que sean de inexcusable asistencia o por tratarse de asuntos imprevistos e inaplazables relacionados con la organización del Gobierno".

"Las reiteradas ausencias y la negativa absoluta a contestar las cuestiones sobre las que se les requiere una respuesta verbal por parte de este Gobierno impiden el ejercicio del derecho de participación de los representantes de la soberanía nacional en una de sus funciones principales, la de control al Ejecutivo, expresión del funcionamiento de uno de los contrapoderes del Estado democrático para prevenir los impulsos totalitarios", resume el PP.

Por ello, con su iniciativa también busca introducir un nuevo inciso para que el Reglamento deje claro que, "tras la escueta formulación de la pregunta" de control, el Gobierno deberá contestar "a la cuestión" que le se le plantea, "sin que sean admisibles evasivas o digresiones ajenas a la pregunta formulada".