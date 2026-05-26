El Congreso cita a la alcaldesa de Valencia y la secretaria general de Protección Civil para hablar de la dana

Archivo - La alcaldesa de València, Maria José Catalá. - PP - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de 2024 recibirá el próximo 15 de junio a la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, y a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, del Ministerio del Interior.

Así lo ha acordado este martes la mesa de la comisión que preside la diputada socialista Carmen Martínez, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta comisión retomará su actividad el próximo lunes, 1 de junio, con las comparecencias del periodista Iván Esteve, que el 29 de octubre de 2024 era jefe de informativos de À Punt. La semana pasada Esteve compareció en el juzgado de Catarroja, que investiga la vertiente penal de la gestión de la catástrofe que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Durante su testifical ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Esteve explicó que le sorprendió que aquella tarde no llegara a los medios información oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y recordó que la televisión autonómica estuvo informando con el testimonio de sus propios reporteros y los datos que facilitaban las autoridades municipales.

GERENTE DE FERROCARRILES

El día 1 también será interrogado por la comisión el gerente de Ferrocarriles de la Generalitat Valencia, Alfonso Novo, para que explique su gestión de aquel día.

Y será después, el día 15, cuando acudan al Congreso primero por la mañana la alcaldesa de Valencia y por la tarde la secretaria general de Protección Civil, alto cargo del Ministerio del Interior.