El Congreso emplaza al Gobierno a exigir en todos los foros el fin de las "medidas coercitivas" de Trump contra Cuba

Representantes de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG se reúnen en el Congreso con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina. - BILDU

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa instando al Gobierno a expresar el rechazo de las "medidas coercitivas unilaterales" impuestas por los Estados Unidos contra Cuba y a exigir su levantamiento, "en coherencia con las resoluciones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas aprobadas reiteradamente con el voto favorable de España".

Así consta en una proposición no de ley de Sumar enmendada por el PSOE, que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores con 19 votos a favor de ambos grupos y todos los socios de su Gobierno. Eso sí, ha salido adelante por la mínima, ya que han votado en contra los 18 diputados de PP, Vox y Junts, que en el Pleno tiene mayoría absoluta.

UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

El texto aprobado recoge, en primer lugar, que el Ejecutivo exprese su rechazo a dichas decisiones arancelarias de la Administración Trump por considerar que constituyen "una violación del derecho internacional" y agravan las condiciones de vida del pueblo cubano.

Asimismo, el texto insta a reafirmar el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las controversias, rechazando "el uso por Estados Unidos de medidas coercitivas unilaterales como instrumentos de su política exterior".

Además, la Cámara insta a liderar en la Unión Europea y en los organismos multilaterales una posición firme contra todas las medidas que sean contrarias al Derecho Internacional, así como a continuar promoviendo "el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos".

Por último, la iniciativa aprobada reclama reforzar la cooperación con Cuba, especialmente en materia energética, alimentaria, farmacéutica y en todos aquellos ámbitos fundamentales para la vida de la población cubana que ya están padeciendo este recrudecimiento del bloqueo.

Esta proposición no de ley (PNL) fue impulsada a principios de este mes por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, tras las últimas medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump imponiendo aranceles a todos los países que comercien sobre petróleo con la isla, lo que a su juicio podría provocar en unas semanas el "colapso" de sus infraestructuras, hospitales y red eléctrica y movilidad. Posteriormente, recibió el apoyo de Bildu, ERC, Podemos y Coalición Canaria.