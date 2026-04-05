El Congreso gastó más de ocho millones de euros en viajes nacionales y actividades internacionales en 2025

Archivo - Diputados en el hemiciclo del Congreso en una sesión plenaria. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso dedicó más de ocho millones al abono de viajes por territorio nacional y por el extranjero en 2025, una cantidad similar a la del año anterior, cuando esta cifra experimentó una subida del 20% en relación con el ejercicio de 2023, que fue año electoral y la actividad fue más limitada.

En concreto, según los últimos datos publicados por la institución y recogidos por Europa Press, en 2025 se destinaron 4.674.657,71 euros a viajes nacionales y 3.584.056,74 euros a asuntos relacionados con la actividad internacional, la mayoría visitas al extranjero, pero también algunas reuniones de foros internacionales dentro de España.

Ambas cifras suman 8.258.714,45 euros, un 1,6% menos que los 8.397.850.70 euros que el Congreso invirtió por los mismos conceptos en 2024. En 2025 el gasto medio por diputado se quedó en 23.596,327 euros.

A principios de 2026, la Cámara ya hizo pública una facturación de 4.654.971,88 euros para desplazamientos de sus señorías dentro del país, una cifra que incluía gastos de gestión, cambios, cancelaciones y billetes emitidos pendientes de uso.

Del total de ese gasto ya ejecutado, el grueso --3.032.421,79 euros-- corresponde a la denominada actividad parlamentaria, es decir, los movimientos entre Madrid y las distintas circunscripciones y viceversa. Y a ellos hay que sumar los 902.700,42 euros destinados a sufragar los desplazamientos de diputados por actividad política y otros 10.920,32 euros correspondientes a viajes oficiales en representación de la Cámara.

180 VIAJES AL EXTRANJERO

Ahora el Congreso ha dado también a conocer, dentro del apartado reservado para su actividad internacional, el gasto detallado de los cerca de 200 viajes oficiales realizados en 2025, el grueso de los cuales se hicieron fuera de España, unos 180, se realizaron fuera de España.

Según los datos recopilados por Europa Press, las actividades en el extranjero y la asistencia a foros internacionales celebrados en España costaron 3,5 millones de euros en 2025. Se da la circunstancia de que el año pasado España presidió la Asamblea Parlamentaria de la Unión Por el Mediterráneo y organizó varios eventos aquí a los que asistieron los miembros de la delegación española. Por ejemplo, por la asistencia de dos días a la reunión del Foro sobre el futuro del Mediterráneo, en Granada, se abonaron 953.382,44 euros.

A la Novena Cumbre de Presidentes y la décimo octava sesión plenaria de este órgano parlamentario, que se reunió en Málaga, se dedicaron 680.773,38 euros y otros 333.960,25 euros se destinaron a sufragar la participación de diputados en la reunión Parlamentos del Sur que tuvo lugar durante otras dos jornadas en la isla canaria de Lanzarote.

Como en años anteriores, también destacan en este apartado los gastos de los desplazamientos de las delegaciones españolas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la OTAN, que suelen reunirse trimestralmente. En 2025, por ejemplo la relativa a la Organización del Atlántico Norte celebró su sesión de primavera en Dayton (Estados Unidos), un viaje de cuatro días que costó 241.92,11 euros al Congreso.

VIAJES DE COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

Pero también las comisiones parlamentarias viajan al extranjero. El año pasado, los desplazamientos más costosos de estos los protagonizaron las comisiones de Asuntos Exteriores, la de Igualdad y la de seguimiento del pacto contra la violencia de género.

En concreto, se pagaron 119.016,35 euros por los cinco días que los representantes de la Comisión de Exteriores estuvieron cinco días visitando las ciudades chinas de Pekin, Shanghai y Yinchuan con motivo de 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gigante asiático.

Por su parte, miembros de las comisiones de Igualdad y de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista estuvieron viajaron cinco días a Nueva York para acudir a la 69 sesión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de la ONU, un viaje que costó 107.594, 16 euros.

Estos últimos gastos de los viajes oficiales, no recogen sólo los importes referidos a los desplazamientos al extranjero sino también los correspondientes a 14 realizados por miembros de algunas comisiones parlamentarias dentro del país, en los que se invirtieron 19.685,83 euros.

LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO, LOS VIAJES MÁS CAROS

Los dos viajes más caros de este último apartado los realizó la Comisión de Industria y Turismo, que preside la diputada de ERC Inés Granollers. A principios de enero sus miembros acudieron a Caravaca de la Cruz (Murcia) con ocasión del Año Jubilar (2.968,07 euros) y después, en abril, se fueron otros dos días a Cádiz para conocer los astilleros de construcción naval (3.267,64 euros).

El tercer desplazamiento de comisión más caro lo consignó la de Juventud e Infancia con los 2.378,64 euros que costó su visita a dos centros de acogida de menores migrantes no acompañados de Canarias y el cuarto, de nuevo la de Industria y Turismo que dedicó 1.515,45 euros para ir el mismo día a las factorías de Navantia en Cartagena y Alicante.

Además, el Congreso informa de un gasto de 9.750 euros en un curso virtual sobre técnica legislativa en el Aula Virtual Intercoonecta de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) dirigido a América Latina y el Caribe que se impartió entre el 12 de mayo y el 29 de junio y que costó 9.750 euros.