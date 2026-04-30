El Congreso insta al Gobierno a incluir medidas específicas para Canarias y Baleares en los planes por la guerra de Irán

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa de Coalición Canaria (CC) que insta al Gobierno a incorporar un capítulo específico para los archipiélagos en los próximos decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a la crisis provocada por la guerra de Irán, atendiendo a sus condiciones y singularidades.

La iniciativa era inicialmente de Coalición Canaria y se ha incluido una enmienda de Sumar para añadir a Baleares a la ecuación. Ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Sumar, PNV y ERC, entre otros, mientras que el PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido.

Se trata de una moción --iniciativa no legislativa-- que surgió después de la interpelación que protagonizaron la pasada semana la diputada de CC, Cristina Valido, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre este asunto.

Lo que propone el texto es que el Gobierno elabore y remita al Congreso, en el plazo "más breve posible", un informe específico sobre el impacto de la guerra de Irán en Canarias y Baleares, con escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación, abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.

También plantea la posibilidad de una compensación específica para Canarias y Baleares que "corrija" la asimetría generada por la no aplicación directa en los archipiélagos de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales por la guerra de Irán.

Del mismo modo, el texto busca que el Gobierno se coordine con el Ejecutivo de Fernando Clavijo y Marga Prohens para aprobar un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para los archipiélagos que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.

UN DECÁLOGO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS

Entre las medidas planteadas por CC, también se encuentran la adaptación de las ayudas estatales dirigidas a los sectores agrario, ganadero, pesquero y demás actividades especialmente expuestas al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, urgen a revisar los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, con el objetivo de que "reflejen adecuadamente" el incremento real de los costes del combustible, del almacenamiento y de la logística en Canarias y Baleares.

También proponen actualizar los tramos más bajos del IRPF, así como flexibilizar temporalmente las reglas fiscales para Canarias y Baleares, constituir una mesa permanente de seguimiento entre ambas admninistraciones y priorizar las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad energética de Canarias y Baleares.

Por último, CC deja por escrito la obligación de comparecer "periódicamente" ante el Congreso para informar de las previsiones que maneja el Gobierno, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas previstas para Canarias y Baleares ante la evolución de la guerra de Irán.