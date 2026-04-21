El Congreso insta a Interior a facilitar el acceso a sus archivos y a digitalizar sus fondos

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a facilitar el acceso a los fondos del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y a elaborar un plan específico para la digitalización y acceso en línea de los fondos documentales, priorizando aquellos de mayor relevancia para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.

Así consta en la iniciativa, impulsada por ERC y pactada con el PSOE, que ha salido adelante en la Comisión de Interior con el apoyo de Sumar, Junts, Bildu y PNV y el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Esquerra registró esta iniciativa tras conocerse las quejas del ámbito académico y de víctimas de la dictadura sobre las dificultades para acceder a los documentos del Archivo General del Ministerio de Interior (AGMI), donde aún se custodian fondos del antiguo Ministerio de Gobernación. También Sumar pidió cuentas por este asunto al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.

CUMPLIR LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y MEMORIA

En concreto, investigadores y víctimas han denunciado dificultades para la localización de una información que, a tenor de lo que marca la ley, deberían haberse transferido a los archivos históricos dependientes de Cultura, limitaciones en el acceso a los mismos por culpa de una "regulación interna obsoleta y restrictiva" que contradice la Ley de Transparencia y la de Memoria Democrática, y dilaciones excesivas en los plazos de respuesta a las solicitudes de consulta, superando los límites legales establecidos.

En este contexto, el Congreso emplaza al Gobierno a continuar con la transferencia progresiva y completa de la documentación histórica custodiada en el archivo de Interior a los archivos históricos competentes y a facilitar el acceso a sus fondos ya sea mediante su digitalización o su transferencia al Archivo General de la Administración.

También reclama que se estudie la actualización de las normas internas del citado archivo para adaptarlas a las leyes de Transparencia y Memoria Democrática y que se tomen las medidas y medios necesarios para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la documentación.

Por último, la Cámara exige también al ministerio que estudie la conveniencia de actualizar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre el funcionamiento del archivo, incluyendo la publicación periódica de datos sobre solicitudes de acceso, tiempo de respuestas y resoluciones.