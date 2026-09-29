El Congreso organiza un pleno este viernes para convalidar o derogar los decretos de Vivienda aprobados por el Gobierno

Archivo - El hemiciclo del Congreso, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso prevé la celebración este viernes de un pleno urgente en el que se convaliden o deroguen los dos decretos ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El propio Gobierno es quien ha pedido acelerar la tramitación parlamentaria de los decretos leyes, que entran en vigor nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), justo después de su aprobación en Consejo de Ministros, y que tienen un plazo de 30 días para debatirse en el Congreso.

La fecha elegida por el Gobierno es este mismo viernes, sin esperar a los plenos ordinarios de las próximas semanas, y, aunque el Congreso tenía programadas otras actividades, ya está preparando un reajuste de su agenda para encajar la sesión plenaria.

La previsión es que el Pleno arranque a las once de la mañana del viernes y que los dos decretos ley se debatan y voten por separado. Y ahí se decidirá si los dos se convalidan o alguno es derogado tras apenas dos días de vigencia.