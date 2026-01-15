El Congreso rechaza que Ábalos recupere sus derechos como diputado porque su situación procesal no ha variado

Archivo - El diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha rechazado este jueves la solicitud que el exministro socialista José Luis Ábalos realizó el 31 de diciembre de 2025 para que se le devolviera sus derechos y deberes como diputado hasta que el Tribunal Supremo confirme si le mantiene o no en prisión preventiva porque su situación procesal no ha cambiado.

Precisamente este jueves el Supremo resolverá el recurso de apelación que Ábalos presentó ante la Sala Segunda del Supremo, en el que reclamaba la anulación de la prisión y su puesta en libertad ante la "ausencia de indicios" delictivos, la "ausencia de riesgo de fuga", la "vulneración del derecho de representación política" y el "uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

En el escrito, fechado el 31 de diciembre y compartido el pasado día 6 en su cuenta de 'X', el exdirigente socialista expone que las consecuencias de la decisión suponen "la pérdida del derecho a la asignación económica" y de "toda ayuda o indemnización por gastos" derivados de sus funciones, lo que le deja "sin los ingresos procedentes del Congreso" y de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las mutualidades.

ÁBALOS CREE QUE FUE UNA DECISIÓN "PRECIPITADA"

Además, denunciaba que la "gravedad fundamental" del acuerdo de la Mesa del Congreso residía en la "pérdida" de su voto e incidía en la "alteración del número de diputados del Congreso" que, con su suspensión, pasa de 350 a 349. De ahí que pidiera al órgano rector que dirige Francina Armengol reconsiderase su decisión, adoptada a su juicio con "precipitación y premura", y le restituyera sus derechos y deberes.

Sin embargo, en su reunión de este jueves, la Mesa de la Cámara Baja ha denegado la petición de Ábalos en la medida en que la orden de prisión provisional dictada por el Supremo el pasado 27 de noviembre no ha sido levantada y, por tanto, su situación no ha variado, según informaron fuentes parlamentarias.

La Mesa del Congreso decidió el pasado 10 de diciembre por unanimidad suspender a Ábalos en el ejercicio de su cargo, esto es, sus derechos y deberes como parlamentario del Grupo Mixto, "por concurrir las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo 21 del Reglamento".

SUSPENDIDOS MIENTRAS DURE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El citado artículo señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

"Por lo tanto, la concurrencia del requisito de que el diputado se encuentre en prisión preventiva ha de entenderse cumplida sin perjuicio de que el mismo pueda recurrir el auto en cuestión y lograr, en su caso, su puesta en libertad", argumentan los letrados, que añaden que sólo cuando se tenga conocimiento de que Ábalos ha sido puesto en libertad, la Mesa del Congreso "pondrá fin a la situación de suspensión previamente acordada".

Pero, recalcan, "a día de hoy se mantienen los requisitos exigidos en el artículo 21 del Reglamento del Congreso" para la suspensión en el ejercicio del cargo y, por lo tanto, en los derechos y deberes establecidos en las normas parlamentarias.