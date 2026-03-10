El Congreso reitera a Ábalos que no le pagará la indemnización porque la pidió estando suspendido de sus derechos

Archivo - El exministro socialista José Luis Ábalos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha recalcado al exministro socialista José Luis Ábalos que no le abonará la indemnización prevista al dejar el escaño porque cuando la pidió estaba suspendido de sus derechos tras haber ingresado en prisión por decisión del juez que investiga el 'caso Koldo', y además le recuerda que esa prestación no es compatible con la pensión de jubilación a la que ha dicho que tiene intención de acogerse.

Así ha respondido el órgano de gobierno de la Cámara Baja al escrito que el propio Ábalos le remitió el pasado 19 de febrero, en el que el exdiputado del Grupo Mixto pedía que se reconsiderase su decisión de negarle la indemnización tras dejar su escaño, al considerar que existe "una flagrante vulneración" de sus derechos pasivos como diputado, "sin justificación alguna y sin cobertura legal". Esta nueva negativa abre la puerta a que el exdiputado recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En su respuesta, que recoge Europa Press, los servicios jurídicos recuerdan que el secretario general de la Cámara tiene la competencia para reconocer dicha indemnización por cese a los exdiputados, y en su caso ha concluido que no procede abonarla porque, en el momento de renunciar al cargo, el exministro se encontraba suspendido de sus derechos, y que la pérdida del escaño no supone la recuperación de unos derechos "que no existían con anterioridad".

Asimismo, la rechazan porque el objetivo de dicha indemnización es evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta de los parlamentarios a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, teniendo en cuenta que carecen de cobertura por desempleo. De ahí que la misma sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso.

Los letrados subrayan que Ábalos no ha declarado que no vaya a percibir ningún otro ingreso durante el tiempo en el que, en su caso, percibiera la indemnización como exdiputado, pero ya tiene cumplidos los requisitos para acogerse ya a la jubilación e incluso él mismo ha expresado públicamente su voluntad de hacerlo,