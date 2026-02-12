El Congreso tumba un texto del PSOE reivindicando la legalidad internacional frente a Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una proposición no de ley del PSOE en defensa de la legalidad internacional frente a las actuaciones unolaterales de Estados Unidos, un texto que no ha prosperado fundamentalmente por la abstención de los siete diputados de Junts.

La iniciativa se ha tenido que votar dos veces porque inicialmente se produjo un empate a 169, con PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) en contra frente al apooyo del resto del hemiciclo, salvo los de Carles Puigdemont.

Pero en la segunda votación los noes han subido a 171, pues se ha sumado un miembro de Vox que no había participado en el empate y, además, la diputada de Podemos Noemí Santana, que inicialmente había optado por el Sí y después marcó No.

El texto rechazado instaba al Gobierno a seguir manteniendo como prioridad básica de su política exterior la defensa de la legalidad internacional, y los valores de la paz, el multilateralismo, la cooperación entre Estados, el diálogo y la seguridad colectiva "en los que esta se sustenta" y que actualmente están "en riesgo".

En este contexto, animaba al Ejecutivo a continuar "con su implicación en la promoción e impulso de las alianzas necesarias en defensa del Derecho Internacional, denunciando su vulneración "en todo caso y en todo lugar".