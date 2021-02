Conservadores del CGPJ critican la respuesta del Congreso sobre la reforma de este órgano

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han calificado de "penosa" y "salida de pata de banco" la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de rechazar la petición que le traslado hace unos días órgano de gobierno de los jueces respecto de la reforma planteada por el PSOE y Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado.

Las fuentes consultadas ha señalado a Europa Press que con su petición, en la que se pedía a la Mesa que reconsiderara su intención de acelerar esta reforma el CGPJ, no pretendían en ningún caso que se le considere legitimado para aplicar el artículo. 31.2 del Reglamento de la Cámara, que ni siquiera cita ni invoca en su acuerdo. "Sencillamente le pedimos que se remediara una grave violación del derecho de la Unión Europea y que se "repiensen" la decisión que han "perpetrado" de no oír a nadie, algo que pueden hacer en cualquier momento sin necesidad siquiera de que se le pida", aducen.

Por ello, este sector del CGPJ considera que los diputados que integran la Mesa se han cogido a un término que tiene un sentido general (reconsiderar), que fue en el sentido que se utilizó por el CGPJ, para atribuirle un sentido específico, el del Reglamento del Congreso. como excusa para no entrar en el fondo de lo que se pide.

ELUDEN MENCIONAR A LA UE

Por otro lado, las mismas fuentes critican que eludan toda mención al derecho de la UE y se limite a justificarse en sus precedentes, lo que en opinión de algunos vocales "parece grave por lo peligroso".

"Que un parlamento de un Estado miembro desconozca el derecho de la UE solo tiene dos explicaciones posibles, o la ignorancia o la irresponsabilidad", y las dos son calificadas de "inaceptables".

El PSOE y Unidas Podemos impusieron su mayoría en la Mesa del Congreso para tramitar esta reforma por el procedimiento y para rechazar la petición de la mayoría del CGPJ para emitir un informe sobre el contenido de esa iniciativa.

Días después, el CGPJ, por mayoría de 16 votos frente a cinco, respondió pidiendo al Congreso que reconsidera esa decisión y ahora la Mesa de la Cámara, en su reunión de este martes, ha rechazado tal petición alegando que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para recurrir.



En el acuerdo adoptado se alude al Reglamento del Congreso para señalar cuando un diputado o un grupo discrepa de una decisión de la Mesa de la Cámara pueden solicitar su reconsideración. Así lo ha hecho el PP, escrito que está pendiente de decisión.

Pero el CGPJ no tiene competencia para recurrir: "Dicha norma (el reglamento) no contempla ningún otro sujeto legitimado para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración", remarca el Congreso.

La Cámara insiste en que, conforme a reglamento y a los precedentes, la Mesa tenía la potestad para decidir si pedía o no informe al CGPJ sobre la proposición de ley de PSOE y Podemos, y en este caso decidió por mayoría que no. "Aquí hay división de poderes y el recurso del CGPJ no cabe", subraya el acuerdo, incidiendo en que, si fuera la Mesa del Congreso quien hiciera determinadas juicios sobre decisiones del Poder Judicial, "sería considerado una barbaridad".