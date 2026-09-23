El Constitucional avala el Tratado de Amistad con Francia antes de la visita de Estado de Macron

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al presidente de Francia, Emmanuel Macron (i), a su llegada para participar en la reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, a 13 de julio de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, recurrido por el Senado a través de la mayoría absoluta del PP, al no ver inconstitucionalidad en el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros del Gobierno español. Lo ha hecho una semana antes de la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, que lleva más de un año esperando que la parte española lo ratifique.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que el Pleno no ha considerado el tratado --firmado por Macron y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una cumbre celebrada en Barcelona en enero de 2023-- contrario a la Carta Magna. Todo ello a partir de la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, encuadrado en el sector conservador.

El TC aceptó el pasado julio estudiar el asunto, precisando que el artículo cuestionado por la Cámara Alta disponía que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

Señaló que el Senado considera que ese precepto podría ser contrario a varios artículos de la Constitución y se emplazó a emitir una declaración vinculante sobre si existe o no dicha contradicción.

Cabe recordar que es la segunda ocasión en la que el Senado consulta al Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en 2025, cuando el tribunal terminó pronunciándose para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y, por tanto, no podía ser ratificado.

REUNIÓN POR SEPARADO

La polémica gira en torno al artículo 2.4, que prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que desde el PP consideran que es contrario a la Constitución Española.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación del tratado, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril de este año a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.

Sin embargo, los 'populares' no consideran suficiente este acuerdo entre los dos gobiernos, ya que no se ha modificado la redacción del artículo controvertido para aclararlo, de ahí que votaran en contra de la ratificación del tratado en el Congreso de los Diputados y promovieran el requerimiento al Constitucional desde el Senado.

En el caso de que el TC respalde la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos de la mayoría de la investidura. La Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al tratado el año pasado, por lo que París permanece a la espera de que España haga lo propio.

La deliberación tendrá lugar días antes de que el presidente de Francia realice una visita de Estado a España, fechada para el 29 y 30 de septiembre, cuando se reunirá con el Rey Felipe VI y Sánchez.

Macron acudirá acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y serán recibidos por los Reyes ocho años después del viaje de los mismos a París, en octubre de 2018. Desde entonces, estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente este Tratado de Amistad.