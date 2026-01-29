El Constitucional confirma su rechazo al recurso de Galicia contra la ley de amnistía al igual que con otras CCAA del PP

Archivo - Vista de la fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado también el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Xunta de Galicia contra la ley de amnistía al 'procés', al entender que sus alegaciones son las mismas que las realizadas por otras comunidades autónomas presididas por el PP y a su vez rechazadas.

Según ha comunicado este jueves la corte de garantías, la desestimación del recurso ha sido acordada en una sentencia de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.

La Xunta impugnaba la ley que perdonó el 'procés' en su conjunto, denunciando que era incompatible con la "prohibición constitucional de amnistiar" y principios como la seguridad jurídica, la igualdad o la separación de poderes, entre otros.

El Constitucional incide en que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas por el Ejecutivo del 'popular' Alfonso Rueda son "básicamente coincidentes" con las resueltas en la sentencia que ya avaló la amnistía el pasado junio salvo en determinados aspectos.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.