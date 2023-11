Correos y Exteriores presentan un sello conmemorativo de la presidencia española del Consejo la UE

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han presentado este jueves en Madrid un sello conmemorativo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá una tirada de 90.000 ejemplares y que ya está en circulación para su compra.

Con el logotipo de la presidencia rotatoria de la UE que España ostenta durante el segundo semestre de este 2023 y con un fondo del color azul de la Unión Europa, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha reivindicado el sello durante el acto de presentación como un "hito" que acerca Europa a "todos los españoles".

La presidencia española del Consejo de la UE "es ya historia de España" y el hecho de que tenga un sello conmemorativo emitido por Correos "así lo reconoce", según ha sostenido Albares durante su intervención, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio que dirige.

"El sello que hoy presentamos va más allá de lo simbólico, tiene curso legal, es una manera de que los ciudadanos no solo puedan coleccionar, sino que se les acerque a una presidencia que no tenía lugar desde hace 13 años", ha añadido el jefe de la diplomacia, reivindicado que "no hay nada más europeo que un sello español de Correos".

Asimismo, Albares ha mostrado su agradecimiento a Correos y a todos sus trabajadores por llevar "todo el material necesario a todos los lugares de España" donde están teniendo lugar actos con motivo de la presidencia. "Gracias por el trabajo que estáis prestando para que nuestra presidencia sea un éxito", ha añadido.

LA HISTORIA A TRAVÉS DE LOS SELLOS

Por su parte, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha agradecido a Albares y al Ministerio que dirige por la "colaboración" en el diseño de un sello que "es muy importante", tanto por su "contenido" como "trascendencia".

Según Serrano, la colaboración ahonda en una tradición que a lo largo de "los tres siglos de historia" de Correos ha llevado a la empresa a difundir la historia, la cultura, el patrimonio y los acontecimientos a través de sus sellos.