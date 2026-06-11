La corrupción se coloca como cuarto problema en el CIS, tras los casos de Zapatero y Leire Díez

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla.- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La preocupación por la corrupción y el fraude se ha incrementado 9,3 puntos en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio, el primero tras la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la reactivación de la causa contra la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez. Ahora este asunto es citado en el 18,4% de los cuestionarios y ha escalado al cuarto puesto de la tabla de problemas del país.

El primer problema sigue siendo la vivienda, con un 41,3%, 7,5 puntos menos que en mayo, mientras que en la segunda plaza repite la crisis económica cayendo punto y medio hasta el 19,2%. La tercera posición es de nuevo para la inmigración, con idéntico resultado que en mayo, un 18,9%.

Sin embargo tras la investigación a Zapatero por el caso Plus Ultra y la relativa a la trama supuestamente pagada por el PSOE para intentar desacreditar y frenar causas que afectan al partido, el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez, la corrupción, que en mayo figuraba como décimo problema del país, ahora escala hasta la cuarta posición.

En concreto, pasa de un 9,1% de alusiones al 18,4%, su máximo desde julio del año pasado, cuando, tras la encarcelación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se anotó un 25,3% colocándose como segundo problema nacional.

La encuesta también recoge el aumento de la censura a la clase política, un malestar que el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, divide en varias categorías en función de las respuestas espontáneas que dan las personas a las que se entrevista.

CRECE LA CENSURA A LA CLASE POLÍTICA

Así, en la quinta posición de la lista aparecen en junio los problemas políticos en general, con un 18,3% de menciones, 6,2 puntos más que en mayo, cuando eran el octavo problema. Y la séptima es para el Gobierno y los partidos con un 14,4%, subiendo 1,7 puntos respecto al mes anterior. En medio, como sexto problema, la calidad del empleo (15,7%, perdiendo un punto).

El 'top ten' los cierran la sanidad, que caen en menciones tras la crisis del hantavirus y se queda en un 13,7%; el paro, con un 11%, y el mal comportamiento de los políticos, con un 9,6% de alusiones.

La lista de asuntos que más preocupan personalmente a los ciudadanos la encabeza la crisis económica (28,4%), seguida de la vivienda (27,4%), la sanidad (21,7%), la calidad del empleo (15,3%) y la educación (9,8%).

Cuando se pregunta por la coyuntura económica de España, el 56,6% la tacha de mala o muy mala, frente al 35,7% que la ve bien o muy bien. Por contra, el 68,4% está satisfecho con su economía personal mientras que el 22,4% admite dificultades.