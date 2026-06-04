La criminalidad sube en España con un aumento de homicidios (+10%) y de agresiones sexuales con penetración (+3,8%)

Archivo - Varios agentes de Policía Nacional en una inspección por un homicidio
Archivo - Varios agentes de Policía Nacional en una inspección por un homicidio - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 4 junio 2026 14:54
Seguir en

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de las agresiones sexuales con penetración (+3,8%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está "en la banda más baja de la serie histórica". La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado