La criminalidad sube en España con un aumento de homicidios (+10%) y de agresiones sexuales con penetración (+3,8%)

Archivo - Varios agentes de Policía Nacional en una inspección por un homicidio - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de las agresiones sexuales con penetración (+3,8%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está "en la banda más baja de la serie histórica". La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

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