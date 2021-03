Críticos de Cs alertan de que las mociones de censura provocan un partido poco "fiable" en riesgo de desaparecer

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante una reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, en Madrid, (España), a 8 de marzo de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Renovadores' de Ciudadanos, crítica con la dirección liderada por Inés Arrimadas, ha cuestionado este lunes la moción de censura en la Región de Murcia presentada por PSOE y Cs para desbancar al 'popular' Fernando López Miras pues, en su opinión, genera la creencia de un partido poco "fiable" en el resto de España lo que podría provocar la desaparición del partido.

En la presentación telemática de la corriente crítica en Madrid, el exdiputado en el Parlament catalán y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, ha señalado que la moción de censura en Murcia es la "constatación de una serie de errores estratégicos" de "cómo" se entiende la política en la dirección actual de Cs, que "se producen desde hace tiempo" y ahora "están empeorando" en todas las comunidades autónomas.

"¿Cómo es posible que nos hayamos hecho una autocensura?", ha preguntado Espinosa, que ha lamentado que la moción "no tiene coherencia ninguna" y "no se va a entender" porque Cs ya estaba en el gobierno regional. "Será un error capital para el devenir de Ciudadanos. No solo ya en esta comunidad, también en otras y en España. No se nos va a ver como un partido fiable", ha avisado.

A su juicio, si el pacto de gobierno entre PP y Cs es "imposible de seguir cumpliéndose, lo coherente" es abandonar ese Ejecutivo y, "desde esa posición te replanteas la estrategia a desarrollar", ya sea "una moción o unas elecciones", o sino "confundirá" al electorado.

"Aquí se trata de un cambio sin querer perder la silla, sin someternos al veredicto de las urnas. Si haces un pacto y se incumple, lo normal es que lo denuncies. No es normal hacer una moción de censura, no es ético", ha señalado el que fuera diputado autonómico. Espinosa también ha criticado que el nacimiento de 'Renovadores' de Cs surge porque "la dirección actual es una auténtica losa para el partido", con Arrimadas tomando "decisiones muy inapropiadas" con una "estructura de organización" basada en un "modelo de hiperliderazgo".

En esta línea, ha afeado que la Ejecutiva de la formación 'naranja' no tiene una función "de órgano deliberativa", sino "decorativa", que "no se entera" y se "limita a aplaudir la mayoría de veces". "El resultado es el declive de la organización", ha alertado el portavoz de la plataforma, que ha pedido "cambiar las estructuras del partido" porque, en su opinión, de seguir así, "con decisiones tan torpes", Cs llegará "incluso a la desaparición".

CONGRESO EXTRAORDINARIO

Espinosa también ha pedido un congreso extraordinario en "condiciones democráticas y de igualdad para todo el mundo" porque la situación es "extraordinaria".

Previamente, en una carta recogida por Europa Press, que está dirigida a Arrimadas y firmada por el exdiputado en el Parlament y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, han manifestado su "total desacuerdo" y han asegurado que la última Asamblea ordinaria fue en febrero de 2017, por lo que una nueva debe celebrarse el 15 de junio --deben pasar cuatro meses desde las elecciones a menos que la dirección decida lo contrario--, ya que los estatutos establecen que las asambleas ordinarias deben celebrarse una vez cada cuatro años, han resaltado.

"De no actuar así, a nuestro juicio, tú como presidenta y el resto del Comité Ejecutivo estaréis incurriendo en un grave incumplimiento estatutario que se sumaría al que supuso la no celebración de primarias para elegir candidato" a la Presidencia del Govern, cuando se sustituyó a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa sin unas nuevas primarias.